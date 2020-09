Stralsund

Rechtzeitig zur Weihe der neuen Wegscheider-Orgel in der Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund am 19. September ist beim renommierten Label „Querstand“ (Verlagsgruppe Kamprad) die erste CD-Aufnahme des dreimanualigen Instrumentes, das erst vor wenigen Wochen fertiggestellt wurde, erschienen.

In zwei ruhigen Nächten aufgenommen

Der Stralsunder Organist Martin Rost und Ton-Ingenieur Klaus-Jürgen Kamprad haben direkt im Anschluss an die letzten Handgriffe der Orgelbauer zwei ruhige Sommernächte genutzt, um in einem vielseitigen Musikprogramm von etwa 70 Minuten Länge die Klänge der Wegscheider-Orgel festzuhalten.

Alle 51 Register auf der CD zu hören

Die eingespielten Kompositionen sind so ausgewählt, dass der Hörer alle 51 Register des Instrumentes in ihren wichtigsten Klangkombinationen auf der CD erleben kann. Neben Werken bekannter Meister wie Buxtehude, Händel und Bach bietet das Programm auch Raritäten des Repertoires: Die Musiktradition Mecklenburg-Vorpommerns ist vertreten in einer Komposition des einstigen Güstrower Organisten Daniel Erich. Als Welt-Ersteinspielung ertönen die von Daniel Magnus Gronau geschriebenen Variationen zu „Allein Gott in der Höh sei Ehr“, die auch authentische Möglichkeiten für die Verwendung der barocken Spielregister Pauke und Cimbelstern bieten.

Heft zur Geschichte ist dabei

Das Beiheft zur CD enthält neben mehreren Farbfotos Texte zur Geschichte und zum klanglichen Aufbau der Orgel sowie Informationen zur Erbauerfirma. Das Instrument ist die größte seit dem Mauerfall neu gebaute Orgel im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, und das größte Instrument, das die Orgelwerkstatt Wegscheider in Dresden bisher geschaffen hat. Das Cover-Foto der CD zeigt einen Teil des barocken Orgelprospektes mit seinen glänzenden Zinnpfeifen und den eindrucksvollen Arbeitsplatz des Organisten im Untergehäuse.

Die Produktion wird ab 19. September nicht nur zu den Konzerten der Orgelfestwoche in Stralsund, sondern auch im internationalen Fachhandel erhältlich sein. Sie ist für 15 Euro zu haben.

