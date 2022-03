Stralsund: Neue Schülerhilfe ermöglicht Unterstützung beim Schulstoff

Stralsund

Erst lange Zeiten des Homeschooling, dann häufige Ausfälle durch Infektionen und Quarantäne – Schüler müssen seit zwei Jahren unter erschwerten Bedingungen den Lernstoff bewältigen. Auf Unterstützung sind sie in dieser Zeit besonders angewiesen.

Mit der Schülerhilfe gibt es nun ein weiteres Lernangebot in Stralsund. In der Heilgeiststraße 76 wird bereits seit Oktober vergangenen Jahres professionelle Hilfe angeboten – nun fand die offizielle Neueröffnung statt. In der neuen Nachhilfeschule laden fünf moderne Unterrichtsräume dazu ein, in entspannter Atmosphäre mit engagierten Lehrern Lücken im Schulstoff wieder aufzufüllen.

In der Heilgeiststraße 76 hat die Schülerhilfe in Stralsund bereits im Oktober die Arbeit aufgenommen. Nun wurde offiziell eröffnet. Quelle: Schülerhilfe Stralsund

„Erfolg in der Schule stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und lässt sie wieder Spaß am Lernen finden. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, nachhaltig bessere Noten zu erzielen“, sagt Sylvia Grasmann. „Die jahrzehntelange Erfahrung der Schülerhilfe zeigt, dass sich unsere Schüler durchschnittlich um mindestens eine Note verbessern“, betont die Leiterin der Sralsunder Niederlassung, die für diese Aufgabe von Baden-Württemberg in die Hansestadt zog.

Abgesehen vom Erfolg einer Notenverbesserung, erfahren die Schüler jedoch auch wieder Spaß am Lernen. Rainer Lange aus dem Amt für Wirtschafsförderung/Stadtmarketing, der zur Eröffnung vorbeischaute und sich ein umfassendes Bild über die Angebote verschaffte, bekam von der Schülerhilfe noch zwei Stipendien mit auf den Weg, die die Stadt an zwei ausgewählte Kinder oder Jugendliche vergeben wird.

