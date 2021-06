Stralsund

„Wer einen Schlussstrich ziehen will, hat es schon längst getan. Er hat nicht nur das Blatt gewendet, sondern es aus seinem Bewusstsein gerissen. Wer sich dazu herbei lässt, die Erinnerung an die Opfer zu verdunkeln, der tötet sie ein zweites Mal.“

Diese Worte des rumänisch-amerikanischen Schriftstellers Elie Wiesel (1928-2016) stellte Friederike Fechner an den Anfang ihrer Rede und damit auch an den Anfang des feierlichen Gedenkens an das Ehepaar Edmund und Herta Dorn mit Tochter Eva sowie an Eugen Fenyves. Alles vier waren Stralsunder Bürger, alle vier waren Juden oder hatten jüdische Wurzeln, alle vier wurden von Nationalsozialisten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ermordet.

Mehr als 50 Stolpersteine in Stralsund

Um die Erinnerung an sie wach zu halten, wurden Ende vergangener Woche vor zwei Stralsunder Häusern, den letzten bekannten Adressen der Opfer, sogenannte Stolpersteine verlegt – viereckige Steine mit einer Messingplatte, auf der Name, Lebensdaten sowie einige Informationen zum Schicksal der jeweiligen Person angegeben sind. Mehr als 50 davon gibt es bereits in der Stadt. Die Fakten für die vier neuen Steine recherchierte die „Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund“, die Friederike Fechner gegründet hat. Die Initiative und die Stadt hatten zur Veranstaltung eingeladen.

Fechner berichtete, dass in der Carl-von-Essen-Straße 35 Familie Dorn die erste Etage bewohnte. Vater Edmund, 1905 geboren, lebte dort mit seiner 15 Jahre älteren Ehefrau Herta und Tochter Eva, die 1940 im Alter von neun Jahren von der Lambert-Steinwich-Schule verwiesen wurde. Der Vermerk der Schule: „Laut Verfügung der Regierung entlassen, da jüdisch.“

Brief an Eva Zu den rührendsten Momenten der Stolpersteinverlegung zählte, als fünf Schülerinnen der heutigen Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“ selbst geschriebene Briefe vorlasen, die sie an Eva Dorn richteten. Das Mädchen wurde 1936 eingeschult und 1940 im Alter von neun Jahren der Schule verwiesen, weil sie jüdischer Abstammung war. Einer der Briefe geht so: „Liebe Eva, ich bin Lilo und ich gehe in die Klasse 4c auf die Grundschule ,Lambert Steinwich’, so wie du damals. Bald werde ich diese Schule verlassen und in einer 5. Klasse neu starten. Das konntest du leider früher nicht erleben. Gern hätte ich dich kennengelernt. Und vielleicht hättest du auch ein so schönes Leben gehabt wie ich heute, wenn die Menschen damals nicht so böse zueinander gewesen wären. Wir wären sicher auch gute Freundinnen geworden.“

Schülerinnen der Montesssori-Schüler lasen Briefe an Eva Dorn. Der von Lilo (2.v.r.) ist hier wiedergegeben. Quelle: Christian Rödel

Zuruf „Grüßt eure Eltern“ war das letzte Lebenszeichen

Der Stralsunder Eberhard Schiel verlas bei der Veranstaltung zudem ein Dokument aus dem Jahr 1997, in dem die Brüder Wolfgang und Horst Schaarschuh, Zeitgenossen der Dorns, von ihrer Freundschaft zu der Familie berichteten. Diese war nicht ungefährlich, da im Dritten Reich Verbindungen dieser Art zu Juden unter Strafe standen. „Die Schaarschuhs aber ließen die Dorns trotz allem Drangsal nicht im Stich“, führte Schiel aus.

Bei einem gemeinsamen Ausflug nach Lauterbach entstand das einzige Foto, das heute noch von der Familie bekannt ist. In dem Dokument ist auch die Situation beschrieben, in der „eine Gruppe von fünf Leuten“ auf der Straße auf Herta Dorn zukam und sie abführte. „Grüßt eure Eltern“, rief sie noch den Schaarschuhs zu. Es war das letzte Lebenszeichen. Die Familie wurde deportiert und 1943 im Konzentrationslager in Auschwitz ermordet. Drei Stolpersteine sind nun im Fußweg vor der Adresse eingelassen.

Carl-von-Essen-Straße 35: Hier lebte einst Familie Dorn. Die Stolpersteine erinnern an sie. Quelle: Christian Rödel

Eugen Fenyves dachte, er wäre in Budapest in Sicherheit

Der vierte, der an dem Tag verlegt wurde, ist in der Ossenreyerstraße 41 zu finden. Gewidmet ist er dem Budapester Kapellmeister Eugen Fenyves, der von 1920 bis 1927 das neugegründete Philharmonische Orchester Stralsunds leitete. „Er ist eine durch und durch musikalische Persönlichkeit, die ganz in der Musik aufgeht, trotzdem aber vorzüglich mit den ihm unterstellten Musikern umzugehen versteht und mit großer Umsicht den Taktstock schwingt“, urteilte 1931 Stralsunds zweiter Oberbürgermeister Walter Fredenhagen. „Seiner Tätigkeit hier war ein großer Erfolg beschieden.“

Als die Situation für Juden im Dritten Reich immer schlimmer wurde, floh Fenyves in seine Geburtsstadt. Doch auch da war er nicht mehr sicher. Pfeilkreuzler, Anhänger der dort regierenden faschistischen Partei, ermordeten ihn am 12. Januar 1945. Eugen Fenyves wurde 54 Jahre alt. Seiner wurde vor dem Theater am Olof-Palme-Platz gedacht. „Die Erinnerung an ihn gibt uns auf, die Würde, das Leben und die Freiheit jedes Menschen – immer und überall – zu wahren und zu verteidigen“, sagte Peter van Slooten, Geschäftsführer des Theaters Vorpommern.

Dieser neu verlegte Stolperstein für Eugen Fenyves ist in der Ossenreyerstraße 41 zu finden. Quelle: Kai Lachmann

Selfies in Auschwitz

Die Stolpersteine seien „ein Zeichen für Versöhnung und gegen den Antisemitismus von gestern, von heute und von morgen“, ordnete Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) ein. Er verwies darauf, dass bei der Reichspogromnacht 1938 auch in Stralsund Schaufenster, Häuser und Menschenleben von jüdischen Einwohnern durch Anhänger der NSDAP zerstört wurden. Zudem setzen Nazis die Synagoge in Brand. Eine jüdische Gemeinde hat sich nach der Nazizeit in Stralsund nicht mehr gegründet.

Badrow schlug eine Brücke zur aktuellen Situation: „Solange wie in Berlin bewaffnete Sicherheitskräfte vor Synagogen stehen, solange es Schüler gibt, denen in Auschwitz nichts Besseres einfällt, als Selfies zu machen, solange muss das Buch der Erinnerung gegen das Vergessen offen bleiben. Denn wir Lebenden sind die Hand, die den Stift hält.“

Von Kai Lachmann