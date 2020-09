Stralsund

Ende August ging für die 28 Mitglieder der Jugendfeuerwehr der Dienst nach dem Corona-Lockdown wieder los. Da passte es gut, dass der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund für die vier Mädchen und 24 Jungen als kleinen Motivationsschub neue T-Shirts zu ihrer Dienstbekleidung spendierte. „Die Freude darauf, dass es jetzt wieder losgeht, war bei unserem Feuerwehrnachwuchs schon vorher deutlich zu spüren. Es gab reichlich Nachfragen, wann der Startschuss denn nun erfolgen werde“, sagt Wehrleiter Andreas Redlich.

Förderverein zählt 40 Mitglieder

Redlich freut sich ebenso wie der Nachwuchs über die neuen T-Shirts in dunklem Feuerwehrblau. „Die normale Schutzausrüstung für die Jugendwehr – Jacke, Hose, Helm und Schuhe stellt die Hansestadt zur Verfügung. T-Shirts gehören nicht dazu“, sagt er. Um die kümmerte sich nun der Förderverein. „Für solche Zwecke sammeln wir Spenden“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Kapalczynski. Der Förderverein mit seinen 40 Mitgliedern finanziert sich über die Mitgliedsbeiträge, die Einzelpersonen, aber auch Unternehmen der Hansestadt einzahlen. „Auch die Sparkasse Vorpommern ist ein großer Unterstützer unseres Vereins“, so Kapalczynski.

Anzeige

Gut angelegtes Geld

Während des Lockdowns war es schwierig, an zusätzliche finanzielle Mittel zu kommen. „Wir suchen immer Förderer“, sagt Andreas Redlich. „Das Geld ist gut angelegt, denn der größte Teil der Spenden geht in die Jugendarbeit der Feuerwehr.“ So sammelte der Förderverein in der Vergangenheit unter anderem Spenden für Zeltlager und Ausflüge.

Weitere OZ+ Artikel

Hoher persönlicher Einsatz der Kameraden

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bezieht sich nicht nur auf die Jugendabteilung, in der die Altersgruppe zwischen zehn und 16 Jahren zusammengefasst ist. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Stralsund hat auch noch eine Kinderfeuerwehr mit 42 Mitgliedern. Die Ausbildung, die immer auch spielerische Komponenten enthält, erfordert hohen persönlichen Einsatz von den Feuerwehrleuten. „Gut zehn Kameradinnen und Kameraden sind in die Betreuung der Kinder und Jugendlichen eingebunden, die das alles in ihrer Freizeit machen“, betont der Feuerwehrchef.

Ein Geschenk zum 30. Geburtstag

Aktuell arbeitet der Förderverein an einem neuen Projekt für die Jugendwehr „Wir bauen einen alten Feuerwehrwehranhänger aus DDR-Zeiten wieder neu auf, der künftig die technische Ausrüstung der Jugendfeuerwehr aufnehmen wird“, sagt Michael Kapalczynski. Unterstützung soll dabei über Stralsund Crowd kommen, das Crowdfunding-Projekt der SWS Stadtwerke. „Auf dieser Plattform wollen wir 2500 Euro einsammeln“, sagt der Vereinschef. Den Hänger will der Förderverein der Jugendfeuerwehr zu ihrem 30. Geburtstag im kommenden Jahr überreichen.

Wer helfen möchte, kann hier spenden:

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hansestadt Stralsund e.V. IBAN: DE84 1505 0500 0700 0037 20Kontonummer: 700 003 720 Bankleitzahl: 150 505 00 (Sparkasse Vorpommern)

Von Jörg Mattern