Stralsund

Auf Christoph Krasemann wartet eine neue Aufgabe: Der 31-Jährige übernimmt ab Oktober die Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen im Stralsunder Süden. Wir haben uns vorher mit dem jungen Pastor unterhalten und verraten, was seine Pläne sind und wie er lebt, wenn er nicht in der Gemeinde unterwegs ist.

Haben Sie schon eine besondere Verbindung zur Gemeinde oder ist alles neu?

Die Gemeinde ist für mich noch weitestgehend neu. Es gab erste Kontakte und Absprachen. Sehr habe ich mich über den Besuch zahlreicher Gemeindemitglieder zu meiner Ordination gefreut. Am 3. Oktober um 10.30 Uhr wird mein offizieller Vorstellungsgottesdienst in Heilgeist sein. Eine besondere Verbindung habe ich zu Stralsund: Als Demminer war die Stadt immer ein Urlaubsort in den Ferien mit Besuchen im Meeresmuseum, Ozeaneum, Hansedom und Weiterfahrt nach Rügen. Nun freuen meine Frau Kristin und ich uns darauf, dass dieser Urlaubsort zu einem Heimatort für uns wird.

Zur Person Christoph Krasemann (31) ist in einem kleinen Dorf nahe Demmin aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er in Greifswald Theologie und promovierte dort sowie in den Niederlanden über eine Hebräische Bibel aus dem 16. Jahrhundert. Das Vikariat, die praktische Ausbildung zum Pastor, hat er in Hagenow bei Schwerin absolviert. „Nun freue ich mich, wieder in der Heimat zu sein“, sagt er. Die Pastor-Stelle wird ein Vollzeit-Job. „Der Umzug dauert noch etwas, da die Dienstwohnung renoviert werden muss.“ Krasemann ist verheiratet, seine Frau Kristin arbeitet bereits in Stralsund.

Wie sehen Ihre Pläne aus?

Zunächst möchte ich ein Angebot für Familien schaffen. Unterstützt werde ich dabei von meinem sprechenden Kamel Hilde, einer Plüschpuppe, die immer gerne erzählt, wie es damals so im alten Orient war. Der erste Familiengottesdienst ist für den 4. Advent angesetzt. Da ich nicht für, sondern mit der Gemeinde Gottesdienst feiern möchte, möchte ich sie stärker in die Gestaltung einbeziehen. Eine Vernetzung mit Schulen und Kindertagesstätten wäre schön. Digital möchte ich für die Kirchengemeinde mehr Präsenz aufbauen. Der Instagram-Account steht zumindest schon. Unter pastor_dr_krasi bin ich dort zu erreichen. Ich will religiöse Themen im Alltag sichtbarer machen.

Wieso sind Sie Pastor geworden?

Das war nicht vorbestimmt. Ich komme aus einer Familie ohne kirchlichen Hintergrund und habe damals in der fünften Klasse im Religionsunterricht zum ersten Mal überhaupt von Gott gehört. Bald lernte ich die bunte Welt der biblischen Geschichten kennen, die mich in den Bann zog. Zu meinem elften Geburtstag ließ ich mich taufen. Ich habe mich bei Gottesdiensten und Christenlehre eingebracht. Es entstand der Wunsch, Theologie zu studieren.

„Ich darf Menschen in bedeutenden Augenblicken begleiten“

Gottesdienst, Hochzeit, Beerdigung, Konfirmation: Wie sieht der Alltag eines Pastors im Jahr 2021 aus?

Das wird sich noch zeigen. Für mich ist das Schönste, dass ich in meinem Beruf das Glück habe, Menschen in den verschiedenen Phasen ihres Lebens zu treffen, mir ihre Geschichten anzuhören und ihnen Gottes Segen zuzusprechen. Kurzum: Ich darf Menschen in bedeutenden Augenblicken begleiten und daran teilhaben.

Was macht den Glauben an Gott für Sie aus?

Gott liebt uns Menschen. Das klingt banal, aber ist doch eine entscheidende Botschaft. Wie viele haben darunter zu leiden, dass sie sich selbst nicht lieben können? Wie viele müssen sich von anderen anhören, sie würden nicht genügen? Gott liebt uns so, wie wir sind, bedingungslos, und will uns in unseren Lebensgeschichten mit allen Höhen und Tiefen begleiten.

„Zweifel gehören zum Glauben dazu“

Wenn in den Nachrichten von Millionen Pandemie-Toten, den Folgen des Klimawandels und Hungersnöten die Rede ist: Kommen Ihnen dann Zweifel, ob das alles in Gottes Sinne ist?

Zweifel gehören zum Glauben dazu. Erst durch den Zweifel bin ich überhaupt dazu in der Lage, theologisch nachzudenken. Zweifeln ist auch schon eine Grundeinsicht der Bibel: Immer wieder beeindruckend sind für mich die Psalmen, in den Menschen Klage und Lob vor Gott bringen und versuchen, ihre Lebensgeschichte mit Gott zu deuten.

Selbst Jesus hatte seine Zweifel und sich am Kreuz gefragt, warum ihn sein Gott verlassen habe. Wie jede Zeit fordert uns auch diese heraus. Gott hat uns frei geschaffen, vieles liegt an uns: So sind wir etwa alle aufgerufen, beim Thema Klimawandel tätig zu werden. Ebenso haben wir aber vieles nicht in der Hand. Für jeden Zweifel sollte man sich auch an einen Moment der Gewissheit erinnern, aus dem man für sich schöpfen kann.

Cosplay: Sie näht Kostüme, er bastelt Accessoires. Das Resultat wird im Bild festgehalten.. Quelle: Janina Seliger

Was machen Sie, wenn Sie mal nichts mit Kirche machen?

Ich habe eine ganze Reihe von Hobbys und muss schauen, wie ich sie in den Alltag integriert bekomme. Meine Frau und ich cosplayen, das heißt, wir verkleiden uns als Film- und Fernsehfiguren und machen dazu passende Fotos. Meine Frau näht dafür Kostüme und ich bastle Accessoires und Requisiten. Dann bin ich ein echter Nerd, der Comics, Mangas und Fantasyliteratur (Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones) liest und bei keinem Superheldenfilm im Kino fehlt. Von meiner Oma habe ich gelernt zu stricken. Dieses Hobby habe ich in der Pandemie wieder neu für mich entdeckt.

Abba darf in einer guten Playlist nicht fehlen

Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch und welche Musik dominiert Ihre Playlisten?

Zuletzt gelesen habe ich den aktuellen Band One Piece, eine japanische Mangareihe. Als Nächstes folgt der neueste Band aus der Romanreihe von Ben Aaronovitch um Peter Grant. Das ist ein Londoner Polizist, der zum Magier ausgebildet wird und magische Fälle löst – ein bisschen wie ein erwachsener Harry Potter, der im Tatort mitspielt.

Bei meinem Musikgeschmack habe ich von Zuhause die Liebe zum Schlager mitbekommen – Roland Kaiser, Matthias Reim, Helene Fischer. Als Kind der 90er kann ich mich natürlich auch vom Sound des Jahrzehnts nicht trennen. Und Abba darf in einer guten Playlist nicht fehlen – mal sehen, was die Reunion bringen wird.

Von Kai Lachmann