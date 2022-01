Stralsund

Wer am Montag die Rostocker Chaussee in Stralsund befahren wollte, hatte Pech. Seit dem Morgen ging gar nichts mehr, denn der Verkehr stand still, weil sich die Warteschlange vom Testzentrums des Hanseklinikums im Kastanienweg kilometerweit staute.

Bis 16.30 Uhr schon 350 PCR-Tests

Bis 16.30 Uhr hatten die Helios-Mitarbeiter dort bereits 350 PCR-Tests abgestrichen. Hinzu kamen etwa 50 Schnelltests. „Wir werden bis zum Feierabend weit über 400 Tests verzeichnen. Eigentlich ist ja nur bis 18.30 Uhr geöffnet, bis dahin werden wir die Schlange aber wohl nicht abgearbeitet haben. Dabei ist schon die Frühschicht geblieben, wir fahren also in Doppelbesetzung“, sagt Mathias Bonatz, Sprecher des Helios Hanseklinikums in der Hansestadt.

Vergangenen Montag waren 352 PCR-Tests registriert worden. In der gesamten letzten Woche standen 1238 Proben im Abnahme-Protokoll. „Wir kommen jetzt in die angekündigte heiße Phase. Die über 400 Tests von Montag sind auf jeden Fall neuer Rekord“, so Bonatz auf OZ-Anfrage.

36 Fälle am Montag in Kitas und Schulen

Kein Wunder, dass der Andrang so groß war. Noch ist ein PCR-Test vorgeschrieben, um das Schnelltestergebnis (zum Beispiel i Kitas und Schulen) abzusichern. Das könnte sich nach der Bund-Länder-Runde ändern und Entlastung bringen.

Fakt ist: Omikron greift um sich. So gab es am Montag 17 Fälle bei Kindern und Erziehern in neun Kitas des gesamten Landkreises. 19 positive Schnelltests wurden aus zehn Schulen Vorpommern-Rügens gemeldet.

Von Ines Sommer