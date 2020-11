Stralsund

Die Stralsunder Wallensteintage suchen einen neuen Veranstalter. Das erklärte Jeannine Wolle vom Amt für Welterbe, Medien und Kultur vor den Mitgliedern des Kulturausschusses der Stralsunder Bürgerschaft.

Ausschreibung läuft

Ab sofort läuft die öffentliche Ausschreibung für die Planung und Durchführung des historischen Stadtfestes für die kommenden vier Jahre, sagte Jeannine Wolle und gab weitere Schlaglichter der zeitlichen Abfolge bekannt.

Bis zum 15. Dezember sollten sich alle Interessenten mit ihren Vorschlägen gemeldet haben, dann werden aus diesem Kreis mindestens drei und maximal fünf Bieter ausgewählt. Diese sollten bis zum Januar ein konkretes Konzept vorlegen. Im Februar gehe es mit einer Vorlage in die verschiedenen Ausschüsse, bevor zum Ende des Monats feststehen soll, wer die Wallensteintage künftig veranstaltet.

Charakter des Festes erhalten

An einige Rahmenbedingungen muss sich der neue Organisator allerdings halten. Dazu zählt unter anderem, dass „traditionelle Veranstaltungen wie der historische Markt, das Lagerleben oder das Bühnenprogramm weiterhin Bestandteil der Wallensteintage sind“, erklärte Jeannine Wolle. Auch lokale Akteure sollen weiterhin in das Geschehen und die Zusammenarbeit eingebunden werden. „Die Veranstaltung soll ihren Charakter behalten.“

Jeannine Wolle gab zudem bekannt, dass sich bei den genutzten Flächen in den kommenden Jahren etwas ändern könnte, „einfach wegen der umfangreichen geplanten Bauarbeiten auf der Hafeninsel, aber auch wegen verschiedener Baumaßnahmen, etwa beim Stralsund Museum oder dem Meeresmuseum, direkt in der Innenstadt“, schaute sie voraus. Derzeit gehe man von dem Alten Markt und angrenzenden Straßenabschnitten aus, auch die Hansa-Wiese und der Bastionengürtel, speziell die Hospitalerbastion, stehen zur Verfügung. In Letztere soll möglicherweise das Lagerleben von den Schill-Anlagen umziehen. Doch es gebe noch viel Potenzial bei den Flächen, etwa wenn man die Knieperstraße in der Gänze nutzen würde. „Wir reden aber auch über die Straßen Am Fischmarkt und über den Neuen Markt“, so Jeannine Wolle. Man könne für jedes Jahr ein Angebot ausrollen, aber es werde eine gewisse Flexibilität geben müssen.

Enge Zusammenarbeit mit Traditionsverein

Neu ist hingegen, dass eine engere Zusammenarbeit mit dem Stralsunder Traditionsverein angestrebt wird, den es seit 2016 in der Hansestadt gibt und in dem sich zahlreiche Stralsunder für die Pflege von Traditionen lokalen Brauchtums engagieren. In den vergangenen Jahren sei der Verein bereits eingebunden gewesen, doch das würde man gern fester zurren und das Engagement stärken. „Wir stellen uns vor, dass der Festumzug und die Kinderspeisung vom Traditionsverein organisiert und durchgeführt werden.“ Außerdem wird der Verein seine Aktivitäten an einem Stand präsentieren können. Unterstützung bei allen Aktionen erhält er dabei von der „Stralsunder Stadtwache“.

Dass die Veranstaltung so kurzfristig ausgeschrieben werden muss, hatte an Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem bisherigen, jahrelangen Veranstalter Basic Events und der Hansestadt im Vorfeld gelegen (OZ berichtete). Das Angebot, die Wallensteintage noch einmal für ein Jahr zu veranstalten, bevor diese dann ohnehin neu ausgeschrieben werden sollten, hatte Iris Stottmeister, Geschäftsführerin von Basic Events, verstreichen lassen. Sie hätte sich lieber gleich eine Ausschreibung gewünscht, um mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten zu haben.

Von Miriam Weber