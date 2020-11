Stralsund

Sie sind beliebt, die Bildbände eines eingespielten Stralsunder Fotograf-Historiker-Duos. Erinnert sei nur an die Bücher „Rote Brause“, die bei vielen Einheimischen im Bücherregal stehen, aber auch supergern verschenkt werden. Hinter diesem Erfolg stehen zwei Stralsund-Kenner: Harry Hardenberg und Hans-Joachim Hacker. Sie betrachten ihre Heimatstadt als echte Fans, aber immer auch mit kritischem Blick.

Hardenberg veröffentlichte vor über 60 Jahren erstes Foto

1984 begann der Neubau eines mikroelektronisch gesteuerten Salzbeladers. Er transportierte das Salz aus einer 4000 Tonnen fassenden Lagerhalle in die Schiffe. Halle und Anlage sind 1995 abgerissen worden. Die wohl spektakulärste Veränderung im Stadtbild vollzog sich mit dem Bau des Ozeaneums auf der nördlichen Hafeninsel. Das futuristisch anmutende Museum ist inzwischen zu einem Besuchermagnet geworden. Quelle: Harry Hardenberg

Fotos von Harry Hardenberg erschienen 1959 zum ersten Mal in einer Tageszeitung. Seitdem arbeitet er als Bildjournalist und später auch als selbstständiger Künstler. Hardenberg war in den folgenden Jahren oft mit der Kamera in der DDR und vor allem in seiner Heimatstadt Stralsund unterwegs. Dabei gelang es ihm immer wieder, die Atmosphäre des Landes in seinen Bildern sichtbar zu machen. Von Beginn an fotografiert er vor allem das Leben und die gesellschaftlichen Ereignisse. Sein gesamtes fotografisches Schaffen macht ihn zu einem Chronisten seiner Zeit. Ob Volkswerft, Altstadt, Neubaugebiete – überall machte er seine Aufnahmen.

Vom Anstreicher auf der Werft zum Bildjournalisten

Der Stralsunder Hafen hat in seiner Geschichte viele Veränderungen erfahren. Zu DDR-Zeiten bestimmten zwei Produkte den Umschlag: Bei der Ausfuhr Salze und bei der Einfuhr Eisenerz, das aus der Sowjetunion kam. Bereits 1960 wurde ein Salzspeicher mit automatischer Salzverladeanlage übergeben. Quelle: Harry Hardenberg

Wenn er jetzt das Buch in den Händen hält – was hält er für besonders? „Ich bin als Kind rund um die nördliche Hafeninsel aufgewachsen. Wenn ich sehe, wie sich das alles entwickelt hat, bin ich froh. Nehmen wir nur das Beispiel der ganzen Brücken, die wieder saniert wurden“, sagt der 85-Jährige, der einst vom Anstreicher auf der Werft 1965 über den Posten des Betriebsfotografen fünf Jahre später schließlich zur OSTSEE-ZEITUNG kam und dort bis 1984 angestellt war.

Es gab so einiges, was ihn störte, deshalb entschied er sich danach, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, in der späten DDR nicht unbedingt ein Vergnügen. Schon damals engagierte er sich im Verband der Bildenden Künstler.

Verfall mit der Kamera dokumentiert

Der rechts stehende Turm gehörte seit 1878 zur „Alten Wasserkunst“, war später Teil der Jugendherberge und ist heute Wohnraum. Quelle: Harry Hardenberg

So verfügt der Mann, der 1956 seine ersten Fotos machte, heute über ein Bildmaterial, das eine subtile Wahrnehmung auf den Alltag in der DDR hat. Entstanden durch die Sicht eines Menschen, der vom ersten bis zum letzten Tag in diesem Land zu Hause war. Als Zeitzeuge erlebte er den Niedergang des Landes und dokumentierte auch den Verfall mit der Kamera. So bot die Stralsunder Altstadt im Frühjahr 1990 an vielen Stellen ein trostloses Bild. Vom einstigen Charme der stolzen Hansestadt war am Ende der DDR nicht viel geblieben.

Heute ist Stralsund stolze Hansestadt

Mit der Errichtung der modernen Stadthäuser wurde 2012 begonnen. Es gab viele Diskussionen über Standort und Bauform. Nach mehreren Bauunterbrechungen zogen 2016 die ersten Mieter ein. Quelle: Harry Hardenberg

Viele Millionen Euro sind nach der Wende investiert worden. Die Stadt ist ansehnlicher und bunter geworden, hat etwas vom hansetischen Flair zurück bekommen. Die Zeugnisse der Blütezeit der Hanse werden heute von Gästen bewundert – und die Einheimischen erfüllen sie mit Stolz.

Nun hat der Wartberg Verlag ein Buch mit dem Titel „ Stralsund Gestern/Heute “ mit Schwarz-Weiß-Fotos aus den DDR-Jahren herausgebracht. Dem stehen Bilder aus der heutigen Zeit gegenüber – und gerade diese Zuordnung erlaubt dem Betrachter einen reizvollen Vergleich. Die erläuternden Bildtexte schrieb Hans-Joachim Hacker. Im Vorwort schreibt der einstige Direktor des Stralsunder Stadtarchivs:

Buch stellt alte und neue Ansichten gegenüber

Am rechten Bildrand ist der Rügendamm-Bahnhof zu sehen. Er wurde zusammen mit dem Rügendamm am 5. Oktober 1936 eröffnet. Die Aufnahme aus dem Jahr 1964 zeigt, dass der Vorplatz von Beschäftigten der Volkswerft als Parkplatz genutzt wurde. Quelle: Harry Hardenberg

„ Hansestadt, Regierungsbezirkshauptstadt, Kreisstadt und seit 2002 Welterbestadt, das sind alles Titel, die dem Stadtnamen Stralsund schon einmal vorangestellt wurden bzw. werden. Dahinter verbirgt sich eine interessante und wechselvolle Stadtgeschichte. Sachzeugen dieser sind vor allem die Bauwerke, die das Stadtbild ausmachen. Das Buch stellt Ansichten des alten und neuen Stralsund einander gegenüber, wobei die aktuellen Fotos vom jeweils selben Blickwinkel wie die historischen aufgenommen wurden. So werden die Veränderungen im Stadtbild besonders deutlich. An ausgewählten Beispielen wird Stralsundern, jenen, die die Stadt verlassen haben, und Besuchern gezeigt, wie aus einer vernachlässigten wieder eine liebenswerte und gesunde Stadt geworden ist.“

Hacker: Aufblühen der Stadt miterlebt

Dr. Hacker, gebürtiger Greifswalder, kam in den 80er-Jahren nach Stralsund und wurde dort 1986 Chef des Stadtarchivs, er löste Professor Herbert Ewe ab. Bis 2009 leitete er das Archiv. „Unser Buch könnte auch heißen: Stralsund nach 30 Jahren. Es ist einfach toll, diese Entwicklung zu sehen“, findet Hans-Joachim Hacker. „Es ist einfach schön, das Aufblühen der Hansestadt mitzuerleben. Auch wenn es anhand ausgewählter Beispiele passiert. Das Gute ist, wir haben nicht nur bekannte Häuser gezeigt, sondern auch ganz normale Straßenzüge“, findet der 72-jährige Stralsunder.

2004 begannen die Arbeiten für die zweite Rügenquerung, die am 19.Oktober 2007 ihrer Bestimmung übergeben wurde. Der Pylon erreicht eine Höhe von 127,75m und die Durchfahrtshöhe beträgt 42m. 4100 m ist sie lang, wovon 2831m die eigentliche Brücke bilden. Quelle: Harry Hardenberg

Ob „ Stralsund im Bombenhagel“, ein Buch über Ernst Moritz Arndts Wirken auf Rügen oder viele andere Titel – auch Hans-Joachim Hacker ist nach dem Ruhestand keinesfalls kürzer getreten. „Wer weiß, was noch kommt, ich bin für alles offen“, sagt er und lacht. Und bezieht das auch auf die gute Zusammenarbeit mit Harry Hardenberg. Der hat schon die nächsten Stralsund-Titel vor Augen. „Noch ist mein Archiv nicht erschöpft. Wenn das mal kommt, höre ich auf, denn wiederholen will ich mich auf keinen Fall.“

Von Ines Sommer