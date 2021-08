Tourismus - „Amber II“ in Stralsund: So schön soll das neue Hotel in der Altstadt werden

Die Hoteliers Daniel und Wendy Ruddies bauen mitten in der Altstadt ein neues Hotel. Ab 2022 wollen sie in Stralsund „Urlaub für alle“ anbieten. Die OZ zeigt in diesem Beitrag, wie das neue Bau-Ensemble dann aussehen könnte.