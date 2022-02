Stralsund: Neues Impfzentrum startet mit Aktionstag für Familien

Stralsund

Unter dem Motto „Hansestadt und Hanseklinikum krempeln die Ärmel hoch“ findet pünktlich zum Ferienstart ein Familienimpftag in der gerade erst gegründeten „Impfstation am Sund“ statt.

„Wir freuen uns über das weitere Impfangebot“, sagt Markus Zimmermann, Impfmanager des Landkreises Vorpommern-Rügen, zur gemeinsamen Initiative von Helios und Hansestadt. „Es ergänzt die zahlreichen staatlichen Impfstrukturen des Landkreises. Gemeinsam mit den Haus- und Fachärzten, den Impfzentren, den Kliniken sowie Sonderimpfaktionen von Kommunen mit impfenden Ärzten geben wir jedem Einwohner die Chance, ein Impfangebot unkompliziert annehmen zu können.“

Impfen ohne Termin

Nun heißt es: Auf ins Impfzentrum am Sund. Impfwillige ab 5 Jahren sind am 5. Februar besonders herzlich willkommen. Impfungen gegen Covid 19 gibt es schnell und ohne Termin in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Hase Hugo Hops – Maskottchen der Impfstation – meint: „Und wenn Familien es ganz eilig mit dem Urlaub haben, können sie auch schon am Freitag zu uns kommen. Wir freuen uns über jede und jeden, die Kleinen wie die Großen, die sich und andere schützen wollen.“

Und so hat die Impfstation am Sund geöffnet: Freitag, 4. Februar, von 14 bis 18 Uhr und Samstag, 5. Februar, von 8 bis 16 Uhr. Sie befindet sich direkt im Klinikum in der 4. Etage.

Extra Angebote für Familien mit kleinen Kindern

Wann wird wer geimpft? Am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr sind Eltern mit ihren Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren herzlich willkommen. Von 12 bis 16 Uhr können alle anderen am einem Alter von 12 Jahren vorbeischauen, um sich die Spritze abzuholen.

Tipp der Organisatoren: Der Besucherparkplatz in der Großen Parower Straße ist zu diesen Terminen kostenfrei. Ansonsten empfiehlt sich die Buslinie 4, Haltepunkt: Krankenhaus am Sund.

Fortgesetzt wird das gemeinsame Angebot von Stadt, Helios und Handwerkskammer übrigens am 25./26. Februar sowie 11./12. März und 25./26. März. Auch hier wird ohne Termin geimpft. Die Wahl des Impfstoffes richtet sich auch nach den Stiko-Empfehlungen und den verfügbaren Ressourcen. iso

Von Ines Sommer