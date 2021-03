Stralsund

Viele Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern sind längst nicht mehr nur sonntäglicher Anlaufpunkt für gläubige Christen. Sie sind Museen, kulturelle Veranstaltungsorte und touristische Anziehungspunkte. Doch seit Monaten bleiben die Besucher wegen der Corona-Pandemie weg – und mit ihnen finanzielle Einnahmen, mit denen die Kirchengemeinden in ihrem Stellen- und Haushaltsplan fest rechnen.

„Es herrscht Krisenmodus“, sagt Kersten Koepcke, Beauftragter für Kirche und Tourismus im Kirchenkreis Mecklenburg. Ausfallende Einnahmen durch Konzerte und Ausstellungen oder bei manchen Kirchen auch die fehlenden Eintrittsgelder seien „ein Fiasko für Kirchengemeinden und für die Künstler ohnehin“.

Drei Euro Eintritt für die Nikolaikirche

Albrecht Mantei, Pastor an St. Nikolai Stralsund: „Uns sind seit vergangenem Frühjahr rund 20 000 Euro verlorenen gegangen.“ Und das, obwohl durch die vorübergehende Öffnung in den Sommermonaten und im Frühherbst einiges an finanziellen Ausfällen wettgemacht werden konnte. „Da wurden wir mit Touristen überströmt.“

In St. Nikolai zahlen Besucher drei Euro Eintritt. Gläubige, die zum Gebet kommen, sind wie in allen anderen Kirchen, die ein „Erhaltsbeitrag“ erheben, nicht betroffen. Auch Kinder und Jugendliche haben weiter freien Eintritt. Wer mag, kann aber etwas spenden.

Vier Euro für den Turmaufstieg in der Marienkirche

Aus den touristischen Einnahmen werden an St. Nikolai sonst fünf Angestellte mit einem jeweiligen Stellenanteil finanziert. Noch konnte die Kirchengemeinde davon absehen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Doch je länger die Durststrecke anhält, desto schwieriger wird es. „Wir haben jetzt Anfang März schon Einbußen von mehreren Tausend Euro im Vergleich zu den Vorjahresmonaten“, so Albrecht Mantei.

„Bei uns ist es ähnlich wie in St. Nikolai“, sagt Christoph Lehnert, Pastor der Marienkirche. Er beziffert den Einnahmeausfall 2020 auf 18 000 Euro. „Im vergangenen Jahr ging es gerade noch so. Aber wenn es so bleibt, können wir aus eigener Kraft nichts mehr machen.“ Zwar gebe es für Erhalt und Sanierungen Fördermittel, aber um sie zu bekommen, sind Eigenmittel notwendig. „Die stammen zum großen Teil aus diesen Geldern.“ Der Besuch der Marienkirche ist kostenfrei. Wer den Turm besteigen und die Aussicht über Stralsund genießen möchte, muss vier Euro bezahlen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoffnung auf die Rückkehr der Touristen

Lehnert setzt große Hoffnung aufs Impfen. „Wenn die Imfpkampagne schnell vorankommt, dann sind die Leute wieder unterwegs, die Gaststätten sind gefüllt, dann haben wir auch unseren Tourismus wieder und die Leute kommen in die Kirche.“

Pastor Christoph Lehnert hofft, dass sie die Situation bald wieder normalisiert. Quelle: Marlies Walther

Tourismusbeauftragter Kersten Koepcke schaut realistisch auf die Krise: „Ist eine Kirchengemeinde Veranstalter oder Anbieter, ergeht es ihr nicht anders als der übrigen Branche in diesen Zeiten.“ Für Förderungen und Überbrückungsgelder würden Kirchengemeinden nur schlecht in die Kulisse der Antragsberechtigten passen, obwohl sie ein wesentlicher Bestandteil des „Kulturbetriebes“ gerade im ländlichen Raum seien. „Das deutlicher als bisher zu kommunizieren – auch in die Politik – ist dringend notwendig und eine Erkenntnis aus den vergangenen Monaten.“

Von Nicole Keisewetter (epd), Kai Lachmann