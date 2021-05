Niepars

Das wollte das Projektteam nicht hinnehmen: Weil es Anfang 2020 keinen richtigen Winter in Vorpommern gab, um weiße Schnappschüsse für den Wettbewerb „Vier Jahreszeiten – vier schönste Bilder aus der Norvorpommerschen Waldlandschaft“ zu fotografieren und einzusenden, verlängerte man den Wettstreit einfach um einen weiteren Winter. Und der hatte es dann Anfang 2021 in sich. Das merkte auch die Jury, die 20 Einsendungen bekam.

Jury fiel die Auswahl schwer

Mit dabei waren Fotos von Landschaften im Licht des Schnees, aber auch Rotwild im Winter oder ein schlafender Waschbär und ein Eichhörnchen wurden per Bild festgehalten. „Es wurden dieses Mal wirklich viele Fotos eingesandt, das machte die Auswahl etwas schwierig, aber dieses schöne Licht und der Schnee auf der kleinen Allee bei Hövet haben einfach überzeugt“, begründet Nicole Frigge die Entscheidung der Jury. Die Projektleiterin von „chance.natur“ in Vorpommern-Rügen hatte den Fotowettbewerb ins Leben gerufen.

Ronny Schönberg streift gern durch den Wald

Aufgenommen wurde die „Gewinner-Allee“ von Ronny Schönberg aus Süderholz. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Tribsees, im schönen Dorf Landsdorf. Als Kind hatte er jedes Jahr seine Ferien bei seiner Oma in Hövet verbracht. Sein Vater nahm ihn da auch schon immer mit in den Wald. Also dachte er sich aufgrund des Foto-Wettbewerbs, er könnte doch nach über 25 Jahren mal wieder dorthin zurück. Und es war eine gute Entscheidung.

„In alten Erinnerungen schwelgend, wanderte ich dort durch die Wälder und machte das eine oder andere Foto“, so Ronny Schönberg. „Der Tag war einfach perfekt. Sonne, Schnee, kaum Wind. Dann fehlte nur noch der perfekte Standort für mich und die Kamera. Ich liebe die Natur, bin sehr viel draußen in unseren schönen Wäldern unterwegs, soweit es meine Zeit zulässt.“

Dabei hat der 45-Jährige erst vor etwa einem Jahr das Fotografieren wieder neu für sich entdeckt. „Seitdem ist die Kamera immer mit dabei, um diese Momente festzuhalten. Es macht mir sehr viel Spaß und entschleunigt auch ein wenig den sonst so stressigen Alltag“, so der Mann, der in der Elektro-Sicherheitsbranche arbeitet. Er hat insgesamt übrigens vier Fotos eingereicht.

Wettbewerb begann im Januar 2020

Aufgerufen hatte das Projektteam des Naturschutzgroßprojektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ vom Kreis Vorpommern-Rügen mit der OSTSEE-ZEITUNG in Stralsund im Januar 2020 zu diesem Fotowettbewerb. Die Halbzeit dieses Projektes von „chance.natur“ war ein schöner Anlass, die vier schönsten Fotos aus unserer Waldlandschaft zu suchen – je eines passend zu jeder Jahreszeit.

Diese idyllische Aufnahme aus der Nähe von Semlow hat Maria Clauss aus Stralsund eingeschickt - und wurde damit Herbstsieger im Fotowettbewerb. Quelle: Maria Clauss

„Was uns besonders gefreut hat, dass viele ganz unterschiedliche Fotos eingesandt wurden. Vor allem wunderschöne Bilder von Vorpommerns Wäldern aus dem Herbst. Und die Wahl fiel uns als Jury auch nicht ganz leicht“, sagt Dr. Nicole Frigge, Leiterin des Großprojektes, das sich von Stralsund über Ribnitz bis Franzburg erstreckt und vom Landkreis betreut wird.

Erste Gewinner im November gekürt

Im November 2020 wurden bereits die ersten drei Gewinner ausgewählt – für Frühling, Sommer und Herbst. Ein Foto vom Frühling, das junge Fuchswelpen beim Sonnenbaden zeigt, stand in der Jury-Gunst ganz weit oben. Aufgenommen wurde es von Verena Klein aus Stralsund.

Ein fotografischer Glücksgriff: Philipp Wagenknecht aus Zansebuhr konnte diesen Schreiadler-Jungvogel im Bild festhalten - für die Jury das beste Sommer-Foto. Quelle: Philipp Wagenknecht

Das Sommerfoto zeigt einen jungen Schreiadler. Der Vogel wurde von Philipp Wagenknecht aus Zansebuhr fotografiert. Er wollte nur ins Endinger Bruch, um sich die Wiesen anzuschauen, wo er eigentlich die bevorstehende Rotwildbrunft fotografieren wollte. Dann hörte er die Futter-Bettelrufe eines jungen Adlers und entdeckte den Vogel in einer Buche sitzend und konnte so dieses für einmalige Foto schießen.

Jahreszeiten-Reigen nun perfekt

Das schönste Herbstbild war nach Ansicht der Jury die Aufnahme von Maria Clauss aus Stralsund. Es zeigt den Park in Semlow und wur

de im Oktober aufgenommen. Vor Beginn einer Abendveranstaltung im Schloss blieben der Lektorin gerade noch 20 Minuten für einen schnellen Spaziergang durch den wunderschönen Landschaftspark Semlow.

Sieger der Frühlingsfotos: Die Fuchswelpen aus dem Forstrevier Lendershagen, festgehalten von Verena Klein aus Stralsund. Quelle: Verena Klein

Nun ist der Jahreszeiten-Reigen aus dem Nordvorpommerschen Wald perfekt. Die Sieger konnten sich über Präsente der Ostseemühle freuen. Und vielleicht gibt es ja, wenn es nach der Corona-Krise wieder möglich ist, eine Ausstellung mit den Aufnahmen der Hobbyfotografen...

