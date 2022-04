Stralsund

Oberbürgermeisterkandidatin Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von SPD und Grünen) kontert in der von ihr angestoßenen Debatte um einen städtischen Rückkauf des Krankenhauses Kritik der FDP. Zudem bringt sie einen Bürgerentscheid über die Zukunft des Klinikums am Sund ins Spiel.

Thoralf Pieper, Kreisvorsitzender der Freien Demokraten Stralsund, hatte einen möglichen Rückkauf abgelehnt mit den Worten: „Es macht keinen Sinn, eine funktionierende Infrastruktur zu zerschlagen. Gerade im so wichtigen Gesundheitsbereich sollten so weitreichende Entscheidungen nicht zum Spielball politischer Profilierung werden.“ Ihm fehle „ein schlüssiges Konzept“ hinter dem Vorhaben. „Mit Wunschvorstellungen und wagen Zukunftsaussichten darf unser funktionierendes Krankenhaus nicht aufs Spiel gesetzt werden.“ Die FDP unterstützt bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl am 8. Mai Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU). Dieser hält ebenfalls nicht viel von der Idee eines Rückkaufs.

Erster Bürgerentscheid in Stralsund?

Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad entgegnet Pieper nun: „Die FDP steht eindeutig für marktwirtschaftliche Lösungen und sieht dies offensichtlich auch im Gesundheitswesen so. Ich halte das für falsch und finde, dass ein Krankenhaus in öffentliche Hände gehört. Hier muss der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht die gewinnorientierte Ausrichtung eines Konzerns wie Helios.“ Dieses Thema habe auch „eine sozialpolitische Komponente“.

Die OB-Kandidatin sagt, sie erlebe „eine intensive und engagierte Debatte um die Rekommunalisierung“ des Krankenhauses. „Ich halte sehr viel davon, wesentliche Entscheidungen durch die Bürgerinnen und Bürger treffen zu lassen. Eine mögliche Entscheidung zur Rücknahme des Krankenhauses in städtische Hand könnte vielleicht der erste Bürgerentscheid in der Geschichte Stralsunds werden.“

Krankenhausbetreiber Helios hat bereits zu Beginn der Debatte Position bezogen und erklärt, keine Verkaufsabsichten zu haben. Helios, das zum Medizintechnik- und Gesundheitskonzern Fresenius gehört, übernahm das Klinikum 2012 vom damaligen Betreiber Damp aus Schleswig-Holstein. Dieser kaufte der Stadt das Krankenhaus 2004 ab.

Von Kai Lachmann