Tino Krüger ist am Dienstagmorgen um vier Uhr in Berlin aufgestanden, um rechtzeitig zur Taufe eines modernen Zuges aus der Flotte der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH ( ODEG) auf den Namen „ Hansestadt Stralsund“ auf dem Hauptbahnhof in Stralsund zu sein. Der 33-Jährige ist Lokführer bei der ODEG und er wird nach der Taufzeremonie mit dem Zug in Richtung Züssow aufbrechen.

Seit 2012 ist Krüger bei dem Eisenbahnunternehmen. „Ich habe bei der ODEG gelernt und bin aufgestiegen.“ Dass sein Zug auf den Namen der Hansestadt getauft wird, findet Tino Krüger gut. „ Stralsund ist für mich so etwas wie eine zweite Heimat. Ich war früher viel in den Ferien hier“, erzählt er. Sein Vater ist schließlich Stralsunder.

Farbgebung setzt auf Blau-Weiß für Ostsee und Strand

Derweil treffen am Gleis 3 des Bahnhofs die Gäste der Taufe vor dem Zug in den Farben blau-weiß ein. Die Farbgebung ist ein Novum in der ODEG-Flotte, die sonst bei ihren 50 Fahrzeugen auf ein Corporate Design in Gelb-Weiß-Grün setzt. „Die Farbgebung dieses ersten Desiro ML von Siemens in unserer Zug-Flotte steht mit blau für die Ostsee und weiß für den Strand“, verrät ODEG-Geschäftsführer Bernd Schniering. „Das war ein Wunsch unseres Auftraggebers, der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern.“ Zudem habe man als Unternehmen mit der neuen Farbgebung und der Zugtaufe ein Zeichen regionaler Verbundenheit setzen wollen.

ODEG ist neben der DB größter Verkehrspartner in MV

Die VMV setzt als landeseigene Gesellschaft die verkehrspolitischen Ziele der Landesregierung um und sorgt für die Sicherstellung von Verkehrsleistungen im Personennahverkehr auf der Schiene. „Ziel ist es, eine bedarfsgerechte Versorgung im ganzen Land zu gewährleisten, auch in den dünn besiedelten Gebieten", sagt VMV-Geschäftsführer Detlef Lindemann.

Dafür sorgt beispielsweise die ODEG im Nordosten mit den Linien RE9 Rostock-Stralsund-Binz/ Sassnitz und RE10 Rostock-Stralsund-Züssow. In Westmecklenburg werden Regionalbahnverkehre zwischen Rhena-Parchim, Hagenow-Parchim und Parchim-Plau am See bedient. Lindemann: „Neben der Deutschen Bahn ist die ODEG der größte Anbieter von Eisenbahndienstleistungen im Land.“

Unternehmen ist in fünf ostdeutschen Bundesländern aktiv

Das Bahnunternehmen ist im Osten Deutschlands in fünf Bundesländern aktiv – neben Mecklenburg-Vorpommern sind das Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Auf einer Streckenlänge von rund 1214 Kilometern sind 50 Züge auf insgesamt 13 Linien unterwegs. Knapp 22 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich dieses Leistungsangebot, für das 500 Mitarbeiter, darunter 190 Triebfahrzeugführer- und führerinnen, im Einsatz sind.

Bald sollen es noch mehr sein, denn die ODEG will wachsen. Nachdem wir den Zuschlag bei einer Ausschreibung für eine Strecke in Brandenburg bekommen haben, wollen wir 200 weitere Mitarbeiter einstellen“, lässt Schniering durchblicken. Mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bleibt der Geschäftsführer optimistisch. „Nachdem wir während des Lockdowns nur etwa 30 Prozent unseres sonstigen Fahrgastaufkommens in unseren Zügen hatten, stiegen die Zahlen jetzt wieder.“

Wegweiser für viele glückliche Fahrgäste

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) machte deutlich, dass die Hansestadt es durchaus als ein Geschenk empfindet, wenn ein Zug künftig mit ihrem Namen durch die Lande fährt. „Der schönste Zug der ODEG trägt den Namen der schönsten Hansestadt in der Welt. Es macht mich stolz, denn er gleicht einem Wegweiser, der viele glückliche Fahrgäste an den Strelasund führen wird“, sagte Badrow auch mit Blick auf die steigenden Übernachtungszahlen der letzten Jahre in der Hansestadt. 2019 zählten die Statistiker am Strelasund 600 000 Übernachtungen, was einer Steigerung von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr ausmachte. Aus Sicht des Stadtoberhaupts gewinne der Zugverkehr dabei immer mehr an Bedeutung.

Dann war er endlich da, der große Moment Alexander Badrow und Bernd Schniering enthüllten den Schriftzug „ Hansestadt Stralsund“ samt Stadtwappen am Zug. Musikalisch begleitet von Schülern der Musikschule Stralsund griffen die beiden zu zwei Sektkübeln voller Wasser aus dem Strelasund und begossen den Täufling zünftig. Passend zum feierlichen Moment segnete Reinhard Witte, St. Nikolais neuer Pastor, die Menschen, die mit der Bahngesellschaft und dem Zug namens „ Hansestadt Stralsund“ künftig unterwegs sein werden.

