Stralsund

Los Angeles lässt grüßen: Bob-Olympiasieger Carsten Embach, Gewichtheber-Weltmeister Jürgen Heuser, Zehnkampf-Goldmedaillengewinner Christian Schenk oder die DLRG-Goldjungs – sie alle für immer verewigt auf dem Walk of Fame in Stralsund?

Die Idee wurde 2016 geboren und auch im Sportausschuss der Stadt diskutiert. Doch eine richtige „Straße der Besten“ gibt es bisher nicht. Nach dem Tod von Gewichtheber-Legende Andreas Behm, der am 27. Dezember vergangenen Jahres einem schweren Krebsleiden erlag (die OZ berichtete), wird der Ruf nach so einer Ehrenbekundung für erfolgreiche Stralsunder Sportler wieder laut. Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt heute ihren Walk of Fame.

Ruf nach Ehrentafel wird lauter

Unterstützung bekommt die OZ von Bernd Wunderlich. Der 65-Jährige, der in der Fußball-Nationalmannschaft der DDR spielte, sagt: „Wir müssen mit unseren Sportassen vielmehr werben. Leute, die nach Stralsund kommen, müssen sehen, wie erfolgreich wir sind und waren. Und damit meine ich nicht, dass irgendwo im Jahni eine Tafel hängt. Wir sollten all diese Sportler, die für Stralsund Medaillen geholt haben und die Hansestadt bekannt gemacht haben, stolz zeigen.“

Bei unseren Recherchen sind wir auf zahlreiche Sportler gestoßen, die in den letzten 50 Jahren internationale Medaillen an Land gezogen haben. Dabei handelt es sich um Athleten, die in Stralsund geboren wurden, hier aufgewachsen sind oder hier trainiert haben.

Stralsund hat vier Olympiasieger

Uwe Potteck, einst Schüler der Offiziershochschule in Stralsund, holte 1976 Olympia-Gold mit der Pistole. Quelle: Verlag

Da wären zunächst die Olympioniken zu nennen. Acht Medaillengewinner hat Stralsund – viermal Gold (Bob, Rudern, Zehnkampf und Schießen), zweimal Silber, zweimal Bronze (alle Gewichtheben). Zwei Medaillen steuert die Region bei.

In Barcelona 1992 erkämpfte sich Andreas Behm die Bronze-Medaille. Bei seinen zweiten Spielen 1996 in Atlanta wurde er Zehnter. 1972 war Helmut Losch in München dabei. Im Schwergewicht reichten 547,5 Kilogramm aber nur für Platz vier. Vier Jahre später klappte es dann in Montreal mit dem ersehnten Edelmetall – Bronze. Der Schiffbauer, der zum Schluss in der Stralsunder Behindertenwerkstatt arbeitete, starb 2005 nach einem Herzinfarkt.

OZ sucht die erfolgreichsten Sportler aller Zeiten Sie kennen noch einen erfolgreichen Leistungssportler, der nicht in unseren Beiträgen auftaucht? Kein Problem, wir erweitern die Liste gern. Mit Ihrer Hilfe liefern wir damit den künftigen Debatten in Ausschüssen und Bürgerschaft die nötigen Informationen. Wer Vorschläge für den Stralsunder Walk of Fame hat, kann diese an die Lokalredaktion schicken, per Post oder unter www.lokalredaktion.stralsund@ostsee-zeitung.de. Und wenn Sie eigene Anekdoten rund um unsere Medaillengewinner in petto haben, sind wir natürlich auch darauf gespannt. Vielleicht erinnern Sie sich an gemeinsame Trainingseinheiten oder an einen Klassenkameraden, der später im Sport erfolgreich war... iso

Pünktlich zu den Spielen 1980 in Moskau hatte die Stralsunder Heber-Kaderschmiede den nächsten Athleten am Start: Jürgen Heuser stieg nach einer Zweikampfleistung von 410 Kilo bei den Superschweren aufs Silberpodest.

Sektkorken knallten

Andreas Behm holte 1992 in Barcelona Bronze. Quelle: Imago

Sektkorken knallten an einem Februarmorgen 2002 in Knieper West, als der Stralsunder Carsten Embach in Salt Lake City den Lange-Vierer-Bob zum Olympia-Sieg schob. Er war als Leichtathlet zur Sportschule gegangen und kam später als schneller Anschieber zum Wintersport. Heute ist er für den Bobverband tätig.

Olympiasiegerin wurde auch Monika Kallies. Die gebürtige Stralsunderin wohnte früher in Andershof. Sie gewann 1976 olympisches Gold im Ruder-Achter. Grund zum Feiern hatte ebenfalls Christian Schenk 1988 in Seoul. Der gebürtige Rostocker, der in Stralsund aufwuchs und zur Schule ging, holte Gold im Zehnkampf.

An der ehemaligen Offiziershochschule in Stralsund wurde zudem Sportschütze Uwe Potteck entdeckt, der 1976 in Montreal für den ASK Frankfurt/Oder olympisches Gold holte. Er ist nach wie vor aktiver Pistolenschütze in der Bundesligamannschaft des PSV Olympia Berlin.

Die Wiege der erfolgreichen Sprinterin Silke Möller, geborene Gladisch) stand ebenfalls in Stralsund. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul holte sie mit der 4-mal-100-Meter-Staffel der DDR die Silbermedaille (als verheiratete Silke Möller). Die Lehrerin lebt heute in Rostock.

Zählt man den Umkreis dazu, kommen noch zwei Medaillen dazu: 1960 war es, als der damals 30-jährige Walter Krüger aus Wendisch-Langendorf ,der bei Traktor Schwerin trainierte, in Italiens Hauptstadt Rom im Speerwerfen Silber erkämpfte. Olympiasieger wurde auch Carl Friedrich Freiherr von Langen aus Parow. Er holte 1928 in Amsterdam Gold im Dressurreiten.

Und vielleicht hat Stralsund auch einen klitzekleinen Anteil an Bronze von Hansjörg Kunze 1988 in Seoul über die 5000 Meter. Der Läufer hat im Vorfeld ab und zu auf Stralsunds Straßen trainiert, weil seine Frau aus Stralsund stammte, wie uns der Rostocker auf unsere Anfrage verriet.

Von Ines Sommer