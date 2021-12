Stralsund: Obdachlos oder in seelischer Not? Hier bekommen Sie Hilfe

Stralsund

Weihnachten ist der emotionale Höhepunkt des Jahres, es steht symbolisch für Liebe, Frieden und Harmonie. Es die Zeit der Besinnlichkeit, des Miteinanders und der Familie.

Aber für viele Menschen stellt die Advents- und Weihnachtszeit die schwierigste Zeit im Jahr dar, die auch ohne Pandemie als belastend und herausfordernd empfunden wird. Einige fühlen sich gestresst, frustriert oder überfordert, andere leiden unter Ängsten, Einsamkeit und sozialer Isolation.

Hilfe in Notsituationen

Auch in diesem Jahr möchte der Landkreis Vorpommern-Rügen die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, denen es nicht gut geht, die einsam sind oder sich psychisch belastet fühlen. Es ist wichtig, dass diese Menschen wissen, dass sie nicht alleine sind, regionale und bundesweite Angebote zur Verfügung stehen und sie sich nicht scheuen sollten, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund hat die Psychiatriekoordinatorin des Landkreises Vorpommern-Rügen, Carolin Langbein, gemeinsam mit den Akteuren der Psychosozialen Versorgung, eine Übersicht mit regionalen Angeboten und Anlaufstellen sowie bundesweiten Telefon- und Krisendiensten für Hilfesuchende zwischen Weihnachten und Neujahr erstellt.

Die Übersicht finden Sie unter folgendem Link: Du bist nicht allein! / LK Vorpommern-Rügen Web (lk-vr.de)

Angebote für Obdachlose

Die Temperaturen nähern sich der Null-Grad-Marke. Aus diesem Grund bieten verschiedene Einrichtungen in der Hansestadt Stralsund Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose an. Wenn Sie jemanden sehen oder bemerken, der im Winterhalbjahr im Freien übernachten will, weisen Sie ihn deutlich auf die verschiedenen Obdachangebote hin, die es in unserer Stadt gibt.

„Niemand muss bei der Kälte im Freien übernachten. Getreu dem Motto #stralsundhältzusammen“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow.

Hier gibt es Hilfe im Winterhalbjahr:

Herberge für obdachlose Menschen des DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e. V., Mühlgrabenstraße 10, Stadtteil Grünhufe. Mit ständiger Aufnahmebereitschaft für die Wintermonate, eine schriftliche Zuweisung kann an einem Folgetag nachgeholt werden. Im Notfall kann Bekleidung gestellt werden. Telefon: +49 (3831) 70 36 90

Hansestadt Stralsund, Ordnungsamt. Nachdem der/die Betroffene bei der Obdachlosenunterkunft vorstellig geworden ist, erfolgt die Zuweisung zur Einrichtung Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr; Dienstag 13 bis 18 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung, Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Telefon: +49 (3831) 253 743.

Polizeihauptrevier Stralsund, Böttcherstr. 19 (Altstadt), Stralsund Verweis auf die Hilfsangebote und Erreichbarkeit rund um die Uhr. Telefon: +49 (3831) 28 90 0 oder 2890 624.

Stralsunder Tafel des DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund, Parkstraße 9 Montag und Dienstag 12.45 – 14.15 Uhr, Donnerstag 12.30 – 13.30 Uhr, Freitag 12.45 – 14.30 Uhr.Telefon: +49 (3831) 39 27 25.

Begegnungsstätte „Die Halle“ des Kreisdiakonischen Werkes, Carl-Heydemann-Ring 150 Verpflegungsmöglichkeiten; Montag – Freitag 12.30 - 13 Uhr Heiligabend und Silvester 12.30 bis 13 Uhr. Telefon: +49 (3831) 28 21 54.

Nachbarschaftszentrum in der Auferstehungskirche, Grünhufe Heiligabend nach dem Gottesdienst geöffnet, Telefon: +49 (3831) 45 82 60.

Stadtteilzentrum Knieper West der SIC GmbH Tauschbörse „Gib und Nimm“, Leo-Tolstoi-Weg 9, 18435 Stralsund Telefon: 03831 – 2297 800. Bevorratung mit Garderobe, Material zum Duschen und Rasieren sowie Bereithaltung einer warmen Mahlzeit nach Absprache mit der Hausleiterin Frau Rieck geöffnet Montag bis Donnerstag 8.30 – 17.30, geschlossen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31.12.

Evangelische Suchtkrankenhilfe gGmbH, Sucht- und Drogenberatung Stralsund, Wallensteinstr. 7a, 18435 Stralsund (03831) 39 000 96; Termine mit Vereinbarung notwendig 51. und 52. Kalenderwoche: Montag bis Donnerstag 8 bis 12, Montag und Mittwoch 13 bis 16 Uhr; Dienstag 13 bis 18 Uhr; 24. und 31.12.2021 geschlossen. Landkreis Vorpommern-Rügen Fachdienst Soziales, Fachgebiet Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung, Lindenallee 61, 18437 Stralsund; Beantragung existenzsichernde Leistungen („Sozialhilfe“). Anspruchsvoraussetzungen sind u. a. Hilfebedürftigkeit und eine bescheinigte Erwerbsunfähigkeit (befristet oder unbefristet) bzw. das Erreichen des Rentenalters. Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr; Donnerstag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr (oder nach Terminvereinbarung).Telefon: +49 (3831) 357-1000 oder +49 (03831) 115, E-Mail: FG21.60@lk-vr.de

Von Ines Sommer