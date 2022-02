Stralsund: Obelisk nun ohne Bronzerelief

Stralsund

Der Bauzaun zeugt vom Start der Arbeiten an dem Obelisken des Sowjetischen Ehrenmals. Die wichtigste Botschaft vorweg: „Das Ehrenmal wird an seinem Platz verbleiben“, macht Andrea Berger von der Stadterneuerungsgesellschaft nochmal deutlich. Im ersten Schritt wurde am Dienstag das Bronzerelief – ein Hohlguss, dessen Gewicht auf 250 bis 300 Kilogramm geschätzt wird –vorsichtig entfernt. Dies befindet sich nun zur Restaurierung in einer Werkstatt.

Betonkern des Obelisken bekam Verkleidung

Das Bronzelief des Sowjetischen Ehrenmals wurde vorsichtig aus dem Obelisken gelöst und befindet sich nun in Restauration. Gunnar Möller von der Denkmalpflege hat über die geplanten Arbeiten informiert. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Entfernung des Reliefs lässt nun einen Blick in das Innere des Obelisken zu. „Der Kern des Obelisken ist wesentlich älter und aus Beton. Erst später wurde er mit Granitplatten eingekleidet“, erklärt Stralsunds Denkmalpfleger Gunnar Möller. Da es hierüber jedoch nur unzureichende Aufzeichnungen gibt, ist nun Sorgfalt gefragt. Die geplanten Untersuchungen sollen ein genaues Schadensbild aufzeigen.

Dazu werden nun endoskopische Sondierungen, Prüfungen der Ablagerungen und auch eine Materialanalyse des Betonkerns mittels Bohrkern vorgenommen. „Es wird keine einfache Restaurierung. Während solche Obelisken sonst meist schlicht sind, haben wir es hier mit einer sehr künstlerischen Ausstattung zu tun“, so Gunnar Möller. „Es ist auch eine Frage der Statik. Wir müssen jetzt schauen, was können, was müssen wir tun, um es in seiner jetzigen Form erhalten zu können“, so Bauamtsleiter Dr. Frank Raith.

In der Folge wird auch die Gedenktafel bearbeitet. Die Innschrift hat in den letzten Jahrzehnten dermaßen gelitten, dass aktuell keine Spuren davon erkennbar sind. Dies stellt die Restauratoren jedoch noch nicht vor große Herausforderungen. Anders sieht es da bei dem dazugehörigen Emblem aus. Da die archivierten Fotos meist dann aufgenommen wurden, wenn auch Blumenkränze abgelegt wurden und auch keine Zeichnungen existieren, ist dies nicht hinterlegt. Hier könnte nur der Grundriss wieder sichtbar gemacht werden. „Sollten Stralsunder noch Fotos von diesem haben, könnte es auch wieder nachgebildet werden“, sagt Andrea Berger.

Bohrungen haben keine Gräber aufgezeigt

Im Vorfeld der Arbeiten am und um den Obelisken wurden bereits Bohrungen im Umfeld vorgenommen, um abzusichern, ob sich in direkter Nähe noch Gräber befinden. Dies konnte dadurch jedoch ausgeschlossen werden, sodass die Pläne ohne Hindernisse umgesetzt werden können. Berücksichtigt wurde in den Entwürfen auch, dass das hinter dem Obelisken befindliche Kirchenportal – welches dann wieder geöffnet werden soll – zukünftig barrierefrei erreichbar ist. Dafür wird die Mauer um das Ehrenmal entfernt und das Areal in der Höhe angeglichen.

Nach Fertigstellung des Areals ist das Portal der Marienkirche entlang des Obelisken barrierefrei erreichbar. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Restaurierung des Sowjetischen Ehrenmals ist nur ein erster Schritt des Projektes zur Neugestaltung „Stadtraum Neuer Markt“. Im nächsten Jahr gehen die Arbeiten in Richtung Bleistraße weiter, bevor der Marktplatz 2024 sein neues Gesicht erhält.

Alle Arbeiten rund um das Sowjetische Ehrenmal geschehen dabei stets im Abstimmung mit der Russischen Botschaft, die über jeden Schritt informiert wird.

Von Wenke Büssow-Krämer