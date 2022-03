Stralsund

Keine Maske mehr im Unterricht. Mit der letzten Lockerung hat die Landesregierung für die Schulen ab 7. März die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht am Platz ausgesetzt, empfiehlt es aber weiterhin. Auf den Fluren, im Gebäude und dem sonstigen Schulgelände bleibt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach wie vor bestehen. Angesichts der in den letzten Wochen stark angestiegenen Infektionszahlen kam für manche Schüler, Eltern und Lehrer diese Lockerung zu früh, haben wir bei unserer Umfrage in Stralsund festgestellt.

„Die Schüler dürfen im Unterricht am Platz die Maske abnehmen, die Entscheidung treffen die Schüler selbst“, sagt Thomas Janke vom Hansa-Gymnasium. Auch würden Schulleitung und Lehrer dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfehlen. „Viele Schüler behalten freiwillig ihre Maske im Unterricht auf“, berichtet der Schulleiter. Das tun auch die meisten Lehrer. Eine Maskenpflicht im Unterricht gilt jedoch, wenn mehrere Coronainfektionen in einer Klasse aufgetreten sind. In dieser Klasse fallen dann auch tägliche Testungen an. „Das betrifft bei uns aktuell neun Klassen“, sagt Thomas Janke. Mit Jahresbeginn wurde die Testhäufigkeit von zwei auf drei Mal die Woche erhöht. Frühestens ab dem 21. März soll die Frequenz wieder gesenkt werden.

Schüler und Lehrer setzen zum Großteil weiter auf Maskenschutz

Auch Ralph Renneberg kann an seiner Integrierten Gesamtschule Grünthal beobachten, dass Schüler und Lehrer weiterhin auf den Schutz einer Mund-Nasen-Bedeckung vertrauen. Dies gilt nicht nur für die Klassen mit einer hohen Inzidenz. „Neben den Klassen, in denen nach Kontaktpersonenmanagement eine Maske verpflichtend getragen werden muss, tragen die Schüler freiwillig zu etwa 70 Prozent weiterhin die Maske. Der Prozentsatz bei den Kollegen ist höher. Ich glaube, unsere Schüler und Kollegen gehen sehr realistisch mit der hohen Inzidenz um“, meint der Schulleiter.

„70 Prozent der Schüler tragen freiwillig weiterhin die Maske. Der Prozentsatz bei den Lehrern ist höher. Ich glaube, unsere Schüler und Kollegen gehen sehr realistisch mit der hohen Inzidenz um.“ Ralph Renneberg, Schulleiter der IGS. Quelle: Miriam Weber

An der IGS Grünthal empfiehlt man mit Blick auf die aktuellen Inzidenzzahlen ebenfalls dringend weiterhin das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Schließlich wurden in den letzten Wochen gerade aus den Schulen des Landes steigende Infektionszahlen gemeldet. „Der Anteil der Schüler, die an Corona erkrankt sind oder sich in häuslicher Quarantäne befinden, liegt bei zehn Prozent. Bei den Kollegen sieht es ähnlich aus“, berichtet Ralph Renneberg. Um rechtzeitig reagieren und Infektionsketten unterbrechen zu können, bittet er die Familien seiner Schüler darum, Erkrankungen und Quarantänen umgehend an die Schule zu melden.

„Das freiwillige Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist in jedem Fall erlaubt und empfohlen“, sagt auch Schulleiterin Regina Landt vom Schulzentrum Am Sund. Wie für alle Schulen geltend, weist auch sie darauf hin: „Die Maskenpflicht wurde nur im Unterricht, am Platz aufgehoben. Im Gebäude, beim Raumwechsel wird die Maske weiterhin getragen. Weiterhin haben wir Masken- und Testpflicht in Klassen mit positiv getesteten Schülern angeordnet“, so die Schulleiterin. Aktuell befindet sich aufgrund der Infektionszahlen eine neunte Klasse bereits wieder im Distanzunterricht. Eine sechste Klasse muss ab Montag in den Distanzunterricht wechseln.

90 Prozent der Schulen haben kaum Einschränkungen

Mit den Zahlen vom Donnerstag vermeldete das Land Mecklenburg-Vorpommern, dass sich rund 90 Prozent der Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Phase 1 des Phasenmodells befanden. Das besagt, dass in diesen Schulen die Unterrichtsabsicherung kaum eingeschränkt ist. Neun Prozent der Schulen sahen die Unterrichtsabsicherung bereits eingeschränkt und gingen damit in Phase 2 über. Nur ein Prozent sah sich stark eingeschränkt in Phase 3. In der Hansestadt befanden sich zum Wochenstart alle Schulen in Phase 1.

Zu diesem Zeitpunkt waren im Landkreis Vorpommern-Rügen rund 530 Schülerinnen und Schüler an 32 Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen. In Stralsund waren es 114 Schülerinnen und Schüler an acht Schulen, wie das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung mitteilte.

Von Wenke Büssow-Krämer