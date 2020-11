Stralsund

In diesem Jahr ist alles anders. Doch das kann manchmal auch zu tollen Überraschungen führen. Der bundesweite Vorlesetag am 20. November gilt als größtes Vorlesefest Deutschlands: Die Stiftung Lesen möchte zusammen mit den anderen Initiatoren schon bei den Jüngsten Begeisterung und Interesse für die Welt der Bücher und das Lesen wecken.

Der OB im Tonstudio

Einer der sich regelmäßig als Vorleser engagiert, ist Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). Seit Jahren liest er am Vorlesetag für je eine Grundschulklasse. Immer an anderen Orten, immer in besonderer Atmosphäre. Zwar kann er in diesem Jahr nicht persönlich bei Schulkindern sein, dennoch wird der Oberbürgermeister allen jungen Stralsundern, die Lust darauf haben, ein wunderbares Buch vorlesen.

Dafür war er extra im Tonstudio der Musikschule und hat dort die Geschichten aus „ Marte und das Meer – von pupsenden Fischen und schwimmenden Steinen“ von Autor Carsten Otte eingesprochen. Die Aufnahme gibt es ab 20. November als Hörbuch-Tonie exklusiv zum Ausleihen und nur in der Kinderbibliothek Stralsund.

Entdeckt das Meer mit Marte

Marte ist ein vorwitziges, neugieriges Mädchen, das mit seinen Eltern in einem kleinen Städtchen am Meer lebt. Für Marte ist alles, was mit dem Meer zusammenhängt, höchst spannend. Wer mit offenen Augen, einer großen Portion Neugier und viel Fantasie durch die Welt geht, hat immer viel zu erzählen. Und genau das tut Marte auch!

Marte im Meeresmuseum

Eine der Geschichten gibt es nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Im Kapitel „Sprotte spricht“ besuchen Marte und ihre Freunde das Meeresmuseum. Den Film zur Lesung gibt’s am 20. November von 9.30 bis 21.30 Uhr immer zur halben Stunde bei Stralsund TV sowie auf stralsund.de und auf dem YouTube-Kanal Hansestadt Stralsund.

Eine weitere Überraschung hält die Kinderbibliothek für alle Stralsunder Grundschulklassen bereit. Die wird natürlich noch nicht verraten, aber es wurden in den letzten Tagen ganz schön viele Päckchen gepackt.

Von Miriam Weber