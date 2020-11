Stralsund

Die Kirchen der Stadt laden am Montag, 19 Uhr, zu einem ökumenischen Friedensgebet in die Stralsunder St. Marienkirche ein. Die Organisatoren versichern, dass die nötigen Hygienemaßnahmen gewährleistet werden.

Zum Anlass des Friedensgebetes heißt es in der Einladung: „Es ist nicht vorbei, dieses böse Virus, die Krise, auch wenn wir es fast gedacht und mehr gehofft haben. Die Folgen werden uns noch lange begleiten. Aber nehmen wir die Situation an und rücken wir zusammen, mit dem nötigen Abstand natürlich und weltweit. So schöpfen wir Hoffnung und voranbringende Zuversicht, auch im tiefen Tal, erkennen was wirklich wichtig ist und finden neuen Mut und Trotz und Kraft!“

Von Jörg Mattern