Stralsund

Aufregung in der Altstadt. Das Rathaus der Hansestadt und angrenzende Straßenbereiche samt den Geschäften sind am frühen Dienstagnachmittag evakuiert worden. Ursache der Sperrung war nach Polizeiangaben ein verdächtiges Päckchen unbekannten Inhalts. An den Absperrbändern in der Fußgängerzone zwischen Ostkreuz und Altem Markt stauten sich Passanten. Niemand durfte durch.

Spezialisten der Munitionsbergung waren vor Ort

Etwa zwei Stunden nachdem evakuiert worden war, gab die Polizei eine erste Entwarnung. Die Arbeit im Rathaus und in den betroffenen Geschäften konnte wieder aufgenommen werden. Die Sperrung von Teilen der Ossenreyer- und der Badenstraße wurde aufgehoben.

Allerdings war da ein Team der Munitionsbergung des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz noch damit beschäftigt, dem Inhalt des Päckchens nahezukommen.

Unstimmigkeiten bei Adressat und Absender

Die Chronik der Ereignisse beginnt am Dienstag gegen 13 Uhr. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten die Polizei darüber verständigt, dass im Rathaus eine verdächtige Postsendung zugestellt worden war. Verdächtig war nach Polizeiangaben an dem Päckchen, das etwa die Größe eines Schuhkartons hatte, dass es beim Empfänger nicht zugestellt werden konnte und es Unstimmigkeiten zu Adressat und Absender aufwies.“

Mögliche Gefährdungssituation befürchtet

Nach einer ersten Einschätzung der Lage gingen Mitarbeiter der Stadtverwaltung von einer möglichen Gefährdungssituation aus und veranlassten die sofortige Evakuierung des Rathauses. 25 Mitarbeiter, aber auch Gäste, mussten das Gebäude verlassen. Auch Oberbürgermeister Alexander Badrow, der gerade in seinem Dienstzimmer eine Beratung durchführte, folgte der Aufforderung der Polizei.

Das Polizeihauptrevier Stralsund reagierte sofort und schickte fünf Streifenwagenbesatzungen in den Einsatz. „Die Beamten waren hauptsächlich bei den temporären Absperrmaßnahmen eingesetzt“, so Stefanie Peter, Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund.

Irritationen in der Fußgängerzone

Die Menschenmassen, die sonst in Stralsunds beliebter Einkaufstraße bummeln gehen, standen an diesem Nachmittag vor den weiß-rot gestreiften Absperrbändern der Polizei. Zu ihnen gesellten sich nach und nach die Mitarbeiter und Kunden der von der Evakuierung betroffenen Geschäfte, Modeläden, Drogerien, Cafés und Bäckereien. Panik herrschte keine, viel mehr Verwunderung. Besonders Touristen wussten nicht mehr, wohin: „Was ist das den jetzt hier?“ fragte eine Passantin ihren Mann, als sie vor dem Absperrband stoppen musste.

Mitarbeiter von Geschäften oder auch Polizisten wurden nach dem Weg gefragt. „Noch ist der Alte Markt frei, da können Sie hin“, antwortete ein Polizist. „Das sieht vermutlich schon bald anders aus“, fügte er hinzu. Doch dazu sollte es dann nicht mehr kommen. Hier lief das Tagesgeschäft wie gewohnt weiter.

Kunden und Mitarbeiter mussten den Laden verlassen

Sara Swientek (18) ist Auszubildende bei Edeka und war dabei, als die Polizei den Supermarkt evakuierte: Wir waren wie gewohnt mit unserer Arbeit beschäftigt, als der Schichtleiter alle aus dem Laden gebeten hat. Zuerst die Kunden und dann auch uns. Alles, was wir bis dahin wussten, war, dass die Polizei evakuiert. Die Sache mit dem Päckchen hat sich erst im Nachhinein herausgestellt.“

Ungefährlichkeit des Pakets festgestellt

Als Fachleute unter den eingesetzten Beamten nach einer ersten Überprüfung des Päckchens von dessen Ungefährlichkeit ausgingen, normalisierte sich die Lage wieder. Spezialisten der Munitionsbergung bestätigten die Einschätzung abschließend. Im Karton befanden sich lediglich Akten. Bei dem Päckchen handelte es sich um eine fehlgeleitete Rücksendung an die Hansestadt.

OB Alexander Badrow nach Entwarnung erleichtert

Wie uns der OB am Abend berichtete, konnte er vom benachbarten Dienstgebäude in der Ossenreyerstraße 1 auch während der Evakuierung alle notwendigen Telefonate führen und dabei gleichzeitig nah am Geschehen bleiben. Nachdem der Munitionsbergungsdienst letztendlich Entwarnung gab, zeigte er sich erleichtert:

„Ich danke der Polizei für ihr professionelles Handeln. Mein Dank geht aber auch an alle betroffenen Mitarbeiter und Passanten, Gäste und Geschäfte, dafür dass sie mit ihrer Umsicht, Vorsicht und Nachsicht dazu beigetragen haben, dass der Einsatz schnell beendet werden konnte. Ein Fehlalarm ist mir tausendmal lieber als ein richtiger. Und ich schaue lieber einmal genauer hin als einmal zu wenig“, sagte der Oberbürgermeister der OZ, als er wieder an seinem Schreibtisch Platz nehmen durfte.

Von Jörg Mattern, Lena-Marie Walter und Ines Sommer