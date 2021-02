Früher hatte Andrey Valiguras die Idee, als Schiffskoch zu arbeiten. Daraus ist zum Glück nichts geworden. Seit 2016 ist er Solist am Theater Vorpommern. Den Corona-Lockdown hat er genutzt, um seine Gesangstechniken zu verfeinern.

Szene aus „La Bohème“: Am Weihnachtsabend friert unser Gesicht des Tages Andrey Valiguras (Mitte) in der Rolle als Philosoph Colline mit Bekannten in der kalten Wohnung. Quelle: Vincent Leifer