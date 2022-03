Stralsund

Alte Meister erklingen in den Stralsunder Kirchen regelmäßig, doch Musik, die im 17. Jahrhundert in Stralsund komponiert wurde, hört man nicht alle Tage, und erst recht nicht gespielt wie damals. Manfred Cordes und sein Europäisches Hanse-Ensemble wollen dem Publikum unter dem Titel „...ein köstlich Ding“ am 6. Juni vorführen, wie sich Musik in jener Zeit anhörte und anfühlte. Die Nikolaikirche ist dann Gastgeber für das Festkonzert „20 Jahre Weltkulturerbe“.

Alte Instrumente im Konzert

„Die Instrumente waren aus anderem Material, sie wurden anders gehalten, anders gespielt und hatten natürlich einen anderen Klang. Manfred Cordes hat alle Quellen, die ihm zur Verfügung standen, bemüht, um diesem Klang so nahe wie möglich zu kommen“, sagt Matthias Pech. Der Kantor von St. Nikolai freut sich auf dieses besondere Konzert mit Original-Instrumenten und Nachbauten.

Zwei Tage später erfolgt bereits der Startschuss zu den Mittwochs-Orgelkonzerten, die in allen drei großen Kirchen stattfinden werden und nun immer einheitlich um 19 Uhr starten. Zwar sitzen hier auch die Gastgeber-Kantoren an der Orgel, aber wie jeden Sommer laden sie sich internationale Gäste ein. Dänemark, Schweden, Holland, Polen und Uruguay sind zum Beispiel vertreten. Festgehalten wird auch an der Matinee, di in der Regel um 11.45 Uhr beginnt. Besondere Veranstaltungen zu Ostern, am Reformationstag und zu Weihnachten reihen sich natürlich in den musikalischen Jahresreigen ein.

Stralsunder Orgeltage zum zweiten Mal

Ein Höhepunkt im Stralsunder Kulturkalender sind auf jeden Fall die Orgeltage, die alle zwei Jahre stattfinden, in diesem Jahr vom 18. bis zum 25. September. Mit Mendelssohn Bartholdy und Schwencke, Solistin Anika Egbert, dem Bachchor und Matthias Pech an der Wegscheider-Orgel fällt der Startschuss in der Jakobikirche. Die tägliche Gratis-Matinee um 12 Uhr ist ebenso fest gebongt wie das Kinderkonzert „Peter und der Wolf“ in der Nikolaikirche am 20. September. 100 Jahre Stummfilm wird am 21. September mit „Nosferatu“ auf großer Leinwand in St. Nikolai gefeiert.

Am 23. September dann die weit über Stralsund hinaus bekannte und beliebte Orgelnacht. Unter dem Motto „Back in Time“ geht es diesmal in der Zeit rückwärts. In St. Nikolai präsentiert Werner Parecker Zeitgenössisches an der Buchholz-Orgel. Danach wird an der Wegscheider-Orgel in der Jakobikirche in den Barock eingetaucht. Den Abschluss bildet diesmal Martin Rost an der Stellwagen-Orgel in St. Marien. Er spielt die älteste Musik an diesem Abend, Renaissance und frühe Gotik.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

500 Jahre Neues Testament – dieses besondere Luther-Jubiläum wird zum Abschluss der Orgeltage in der Jakobikirche gewürdigt. Motto des Abends „Luther – Sermones Symphoniaci“. „Das wird ein Dialog von alter Musik und aktueller Tonsprache“, sagt Johannes Pilgrim, der sich in St. Nikolai um die Pressearbeit kümmert.

Stadt steht hinter der Veranstaltung

Besonders froh sind die bisherigen Organisatoren der Orgeltage, dass sich die Stadt nicht nur symbolisch, sondern auch finanziell hinter diese Veranstaltung stellt. „Wir bekommen einen Zuschuss von 20 000 Euro, der über zwei Jahre angespart wurde“, sagt Matthias Pech. Und Johannes Pilgrim ergänzt: Die gesamte Organisation und technische Dinge übernimmt eine Musikwissenschaftlerin, die beim KDW angestellt ist, dort natürlich auch andere Aufgaben hat. Aber wir sind froh, denn das alles im Ehrenamt zu leisten, ist nicht zu schaffen.“ Die Kirchenmusiker dieser Stadt sind sich einig: Damit ist Stralsund auf einem professionellen Weg. „Unsere Orgeltage könnten was ganz Großes werden – so wie die Bach-Woche in Greifswald“, wagt Matthias Pech mal einen Blick in die Zukunft. Drei besondere Orgeln auf ein paar hundert Metern, eine tolle Stadt und dann die professionelle Organisation – das ist es, was auch immer mehr Künstler zu schätzen wissen und Stralsund für sich entdecken.

A capella auf Weltniveau

Doch Stralsund kann nicht nur Orgel. So freuen sich die Stadtkirchen, dass auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern die Hansestadt für ein Konzert auserkoren haben. Am 1. Juli heißt es Hope und Sax, Daniel Hope und das Signum Saxofonquartett musizieren in der Nikolaikirche.

Ein anderer musikalischer Leckerbissen steht am 2. September in St. Nikolai auf dem Programm. Maybebop kommt im Rahmen der Tournee zum 20-jährigen Jubiläum mit „Best off“ (frei übersetzt: Der Lack ist ab) nach Stralsund. „Das ist a capella vom Feinsten“, schwärmt Matthias Pech und sagt: „Das sind vier Leute, die nur ihr Mikrofon haben, sie selbst sind die Instrumente. Das ist wirklich Weltklasse. Auf den Abend freuen wir uns wirklich sehr.“

Übrigens: Nach zweijähriger Corona-Pause kann nun auch wieder Chormusik gemacht werden. Bach- und Gospelchor haben in Stralsund wieder mit den Proben begonnen. Verstärkung ist jederzeit willkommen.

Von Ines Sommer