Stralsund: Ozeaneum öffnet am 1. Juni seine Türen – so läuft der Besuch ab

Endlich wieder abtauchen: Die Stiftung Deutsches Meeresmuseum steht in den Startlöchern für die geplante Wiedereröffnung am 1. Juni und wird drei Häuser gleichzeitig hochfahren: das Natureum auf dem Darß, das Nautineum auf dem Dänholm sowie das Ozeaneum auf der Stralsunder Hafeninsel. Das Meeresmuseum im Katharinenkloster der Hansestadt bleibt wegen Umbauarbeiten weiterhin geschlossen. 

„Wir freuen uns schon sehr auf die Besucher“, sagt Almut Neumeister von der Presseabteilung des Deutschen Meeresmuseums. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat zwar am Freitagnachmittag kurzfristig gestattet, dass Museen bereits ab Sonnabend öffnen können. Doch ist dies zu kurzfristig. Damit der Start gelingt, hat das Museums-Team eine Art Kodex vorgelegt, in dem erklärt wird, was die Gäste bei einem Besuch der Museen beachten müssen.

Aktuelle Regelungen für einen Besuch

Zum einen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Diese Maskenpflicht gilt jedoch nur für geschlossene Räume und entfällt in den Außenbereichen. Der Besuch des Ozeaneums ist gegenwärtig nur mit einem im Voraus gebuchten Zeitfensterticket möglich. Der Online-Ticketshop wird am Montag freigeschaltet. Derzeit dürfen sich im Ozeaneum maximal 400 Besucher gleichzeitig aufhalten. Zum Vergleich: Vor der Pandemie konnten auch Tausende Besucher gleichzeitig in die Ausstellungen. Nun muss jeder Gast einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht.

Museumstaucher Jaques vermittelt mit der Smartphone-Anwendung „Jaques' Besserwisser-Battle“ Wissen auf spielerische Weise. Quelle: Almut Neumeister/Deutsches Meeresmuseum

In den Monaten der Schließung wurde an allen drei Standorten an den Ausstellungen gearbeitet und renoviert. „So umfangreiche Arbeiten hätten bei normalen Öffnungszeiten nur in Nachtschichten erledigt werden können“, sagt Diana Meyen, Pressesprecherin des Deutschen Meeresmuseums. Zudem wird an der digitalen Entwicklung des Museums gearbeitet. Neben langfristigen Projekten gibt es für Interessierte schon jetzt einen Podcast und eine neue App zu entdecken. Das Lernspiel „Jaques’ Besserwisser-Battle“ ist eingebettet in die Smartphone-Anwendung „Actionbound“, die sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store kostenfrei erhältlich ist.

Museumstaucher Jaques fordert zum Duell auf

Die beliebte Taucher-Marionette Jaques fordert Kinder zu einem Duell heraus. Rund um das Ozeaneum wird in Form einer Rallye anhand von Videos und Quizfragen regionales und geschichtliches Wissen zur Stralsunder Hafeninsel getestet. Das Wissensduell dauert ungefähr 30 Minuten. In dieser Zeit müssen entlang des Weges GPS-Locations gefunden, QR-Codes gescannt sowie Wissens- und Schätzfragen beantwortet werden.

„Damit möchten wir Familien mögliche Wartezeiten vor dem Ozeaneum verkürzen und stellen ergänzende Informationen zum Museumsbesuch auch außerhalb der Öffnungszeiten bereit“, erklärt Museumspädagogin Annika Weseloh. Ab dem 1. Juni kann über die Ortssuche innerhalb der App oder durch Scannen des QR-Codes das Rennen beginnen. Der Inhalt wird dann auf das Handy heruntergeladen, dazu können die Besucher das frei zugängliche WLAN nutzen.

„Der Lockdown hat uns auf die Probe gestellt“

„Den Museumsbesuch vor Ort kann aber nichts ersetzen“, sagt Almut Neumeister. Zwar sei das gesamte digitale Angebot eine gute Ergänzung, mit einer Führung durch die Unterwasserwelten des Ozeaneums aber nicht vergleichbar. Die Schließung sei so zwar gut überbrückt worden, eine leichte Zeit sei es jedoch nicht gewesen.

Drei mehrere Monate andauernde Museumschließungen und besonders das Hin und Her bei den Einschränkungen und Lockerungen machte dem Deutschen Meeresmuseum zu schaffen. „Normalerweise erwirtschaften wir den größten Teil unseres Budgets über die Eintrittsgelder“, erzählt die Mitarbeiterin der Presseabteilung.

Zudem musste ein Hygienekonzept angefertigt und ständig angepasst werden. Nach dem ersten Lockdown habe das Team bei Null angefangen, das sei eine Menge Arbeit gewesen. „Mittlerweile haben wir uns gut eingespielt“, sagt Neumeister. Auf die Wiedereröffnung sei das Team gut vorbereitet. Die weiterhin bestehende Testpflicht und Quadrameterbeschränkung seien bedauerlich, da insbesondere das Ozeaneum für viele Menschen ausgelegt ist. Neben Touristen besuchen oftmals Schulklassen und andere Gruppen das Haus.

Außerdem fielen Veranstaltungen wie das traditionelle Pre-Opening des Darßer Naturfilmfestivals oder die beliebten Vortragsabende ins Wasser. „Derzeit planen wir noch keine Präsenzveranstaltungen. Wir warten erst mal ab, wie sich die Situation entwickelt“, erklärt Neumeister. Ideen für Vorträge und Lesungen im Herbst gibt es aber.

Das Ozeaneum zeigt größte Expedition in die Arktis

Almut Neumeister steht am Beginn der neuen Foto-Ausstellung über die MOSAiC-Expedition. Quelle: Barbara Waretzi

Seit April gibt es im Ozeaneum eine neue Ausstellung über die bisher größte Arktis-Expedition aller Zeiten zu sehen. Fünf Monate absolute Dunkelheit nahmen die Forscher aus 20 verschiedenen Nationen auf sich. Das Forschungsschiff „Polarstern“ ließen sie im Eis festfrieren und verbrachten insgesamt 389 Tage auf einer Eisscholle. Sie erkundeten Auswirkungen des Klimawandels sowie die Wechselwirkungen zwischen Arktischem Ozean, Meereis und der Atmosphäre.

Das Forschungsschiff „Polarstern“ driftet auf der Eisscholle mit. Während der völligen Dunkelheit der Polarnächte war das Licht ihrer Scheinwerfer unerlässlich. Quelle: Esther Horvath

„Sogenannte Eisbärwächter hielten den ganzen Tag Ausschau nach den Tieren“, erzählt Neumeister. Mithilfe von 13 großformatigen Bildern der drei Fotografen Esther Horvath, Lianna Nixon und Michael Gutsch ermöglicht das Ozeaneum den Besuchern einen Einblick in die Eiswelt.

„Es war unser Anliegen, die Hintergründe dieser einmaligen Expedition zu erläutern sowie die Schönheit und Endlichkeit der arktischen Lebensräume zu zeigen“, erklärt Dorit Liebers-Helbig, Kuratorin der Ausstellung. Die Arktis sei besonders stark vom Klimawandel betroffen. Daher plant das Deutsche Meeresmuseum, später mit weiteren Exponaten die Ergebnisse der Expedition zu präsentieren.

