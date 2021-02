Stralsund

Mundschutz im Kreißsaal, stark eingeschränkte Besuchszeiten und weniger Familienidylle auf der Wochenstation – Corona hat auch in der Stralsunder Frauenklinik Spuren hinterlassen. Doch trotz der Einschränkungen wurden 2020 mehr Babys geboren als im Vorjahr. 847 Kinder erblickten im Helios-Klinikum das Licht der Welt – 408 Mädchen und 439 Jungen. 2019 standen noch 802 Kinder im Geburten. 16-mal kam das 2020er-Babyglück gleich im Doppelpack. 93 Neugeborene hatten es sehr eilig, mussten als Frühchen besonders umsorgt werden, berichtet Oberärztin Wiebke Duwe.

Mehr Frauen aus Ribnitz und Bergen entbinden in Stralsund

„Wir haben jetzt wieder mehr Frauen aus Ribnitz und Bergen, die bei uns ihr Kind bekommen wollen“, hat Hebamme Franziska Roessler festgestellt und vermutet, dass sich die guten Bedingungen in Stralsund herumgesprochen haben. Das Helios-Hanseklinikum hatte im September 2018 das System im Kreißsaal von fest angestellten Mitarbeiterinnen auf Beleg-Hebammen im Schichtsystem umgestellt. Grund dafür war der akute Personalmangel, trotz Ausschreibung kamen keine Bewerbungen, eine Schließung des Kreißsaals drohte.

Keine heißen Corona-Lockdown-Nächte in Stralsund? In Stralsund wurde 2020 mehr Babys geboren als im Vorjahr. Das ist gut. Und dennoch sieht man gerade zum Ende des Jahren einen kleinen Absacker in der Geburtenkurve. Erste Auswirkungen der Corona-Monate? Hatten die Paare ab März im ersten Lockdown keine Lust zum „Babybasteln“? Das sagen die trockenen Zahlen: Im November 2020 wurden 67 Kinder geboren, 2019 waren es 66. Also noch alles normal. Im Dezember 2020 ging die Zahl schon 71 im Vorjahr auf 60 zurück. Noch drastischer sieht es im Januar 2021 aus. Da erblickten im Helios-Kreißsaal 67 Mädchen und Jungen das Licht der Welt – vor einem Jahr waren es noch 82. Ähnlich der Trend aus dem Standesamt, in dem alle neu geborenen Stralsunder angemeldet werden. Im November 2019 und 2020 waren es 67 Babys. Heißt: Im Februar lief bei den Paaren noch alles wie immer. Im März 2020 sank die Baby-Lust enorm, denn im Dezember wurden nur 51 neue Stralsunder Erdenbürger gemeldet, statt 77 im Jahr davor. Im April wuchs der Lockdown-Frust offenbar noch mehr, denn jetzt im Januar bekamen nur 54 Kinder eine Geburtsurkunde mit Stralsund-Stempel. Im Januar 2020 waren das noch 85 neue Stralsunder. Also, wir sind gespannt, was uns der schöne Sommer dann in den nächsten Wochen beschert. Ines Sommer

Die Idee, freiberuflich zu arbeiten, kam von den Hebammen selbst. Das System: Es wird in zwei 12-Stunden-Schichten gearbeitet. Eine Hebamme betreut zwei Frauen. Klopfen mehr Frauen mit Wehen an, kommt eine Hebamme aus der Rufbereitschaft dazu. Bei einem Hoch im Kreißsaal fährt eine dritte Geburtshelferin zum Einsatz. Angefangen haben vor drei Jahren neun Hebammen. Gerade hat eine 11. Kollegin ihren Dienst in der Stralsunder Klinik begonnen. „Das gab es seit 20 Jahren nicht“, sagt Oberärztin Duwe und freut sich, dass die Zeiten des Personalmangels vorbei sind.

Väter müssen nicht draußen bleiben

Auf eins sind Hebammen und Ärzte im Krankenhaus am Sund in Corona-Zeiten besonders stolz: Die werdenden Väter mussten nie draußen bleiben. „Dass der Papa bei der Geburt dabei sein darf, ist eine Riesen-Errungenschaft, an der wir trotz Corona festgehalten haben. Für uns unvorstellbar, dass es Kliniken gab, wo der Mann die Frau unten an der Tür verabschieden muss“, sagt die Hebammen-Sprecherin Franziska Roessler und schiebt hinterher: „Der Partner ist Vertrautheit, ein Stück Wohnzimmer, das ist für die Geburt ganz wichtig. So fühlt sich die Frau beschützt und geborgen.“ Nur wenn die Männer Erkältungssymptome hatten, mussten sie wieder nach Hause ziehen.

Außerdem wurden und werden die Paare getestet. Im vergangenen Jahr gab es nur zwei Frauen, bei denen der Abstrich positiv war. Sie haben ganz normal entbunden und wurden dann im Wochenbett separat betreut.

Trotzdem weniger Kontakte in der Frauenklinik

Doch auch wenn die Papas im Kreißsaal dabei waren, Einschränkungen gab es natürlich. „Mal schnell draußen eine rauchen gehen, das ging nicht. Er musste schon im Kreißsaal bleiben. Wir mussten die Kontakte so gering wie möglich halten.“ Richtig einschneidend waren hingegen die Regeln auf der Wochenstation. „Täglich eine Stunde Besuchszeit für den Papa, mehr ist nicht drin. Wir hatten auch schon Phasen, da war das noch mehr eingeschränkt. Omas und Geschwister dürfen nicht rein, das ist schon hart“, weiß Franziska Roessler.

Corona-Zwangsruhe sorgt für höhere Stillrate

Die 30-Jährige, die in Dierhagen wohnt und gemeinsam mit einer Kollegin in Ribnitz eine Hebammenpraxis hat, kann den teilweise harten Corona-Bedingungen aber auch Positives abgewinnen. „Es ist ruhiger auf der Station, die Frauen können alles entspannter angehen. Wir beobachten zum Beispiel, dass jetzt mehr Mütter stillen. Es ist insgesamt einfach ein ruhigeres Wochenbett.“

Andererseits nutzen auch mehr Familien die ambulante Geburt. Das heißt, man entbindet in der Klinik bei den Hebammen und kann nach vier Stunden, wenn alles in Ordnung ist, wieder nach Hause. „Daran sieht man, dass sich viele werdende Muttis vorher genau überlegen, was sie wollen. Und für uns haben diese Wünsche der Frauen oberste Priorität. Denn die Geburt soll ein schönes Erlebnis sein. Wir sind nur Begleiter“, findet Franziska Roessler, die übrigens selbst zwei Kinder hat.

Endlich wieder Vorbereitungskurse und Sprechstunden

In der Regel seien die Frauen gut vorbereitet, haben sich Kinderarzt und niedergelassene Hebamme schon gebucht. „Problematisch war, dass es Phasen gab, in denen keine Geburtsvorbereitungskurse und Kreißsaal-Sprechstunden stattfinden durften. Aber jetzt dürfen wir wieder“, freut sich auch Birgit Busch, die dienstälteste Hebamme im Stralsunder Kreißsaal, die wie ihre Kolleginnen nicht nur in der Klinik „Kinder holt“, sondern ebenso Frauen vor und nach der Geburt „draußen“ betreut.

Auch wenn die Corona-Maßnahmen jede Woche auf den Prüfstand kommen, hoffen die elf Hebammen und drei Studentinnen, deren Beruf 2020 (die EU-Forderung stammt von 2010) nun endlich auch in Mecklenburg-Vorpommern eine akademische Anerkennung bekommen hat, dass das Gröbste überstanden ist. Gegen einen Babyboom nach Corona hätten sie nichts einzuwenden...

Von Ines Sommer