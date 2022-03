Stralsund

Die Lage im Helios Klinikum Stralsund ist so angespannt wie noch nie während der Corona-Pandemie. Am Freitag befanden sich mehr als 72 Corona-Patienten im Krankenhaus, acht davon mussten intensivmedizinisch betreut werden. Zum Vergleich: In den Jahren 2020 und 2021 lagen maximal rund 25 Patienten gleichzeitig mit der Erkrankung Covid-19 in der Klinik am Sund. Seit Mitte Februar hat sich das Bild jedoch vorschoben, die Corona-Stationen füllen sich immer mehr. Erst waren es 40, dann 50, Anfang März wurde zum ersten Mal die Marke von 70 Corona-Patienten erreicht.

Eine Grafik zeigt die Auslastung des Helios Hanseklinikums mit Corona-Patienten. Innerhalb der letzten Wochen gab es einen rasanten Anstieg. Quelle: OZ/Helios

Hohe Inzidenzen, viele Corona-Patienten

„Der größere Anteil der Patienten ist wegen anderer Beschwerden in der Klinik“, Dr. Christian Warnke, Chefarzt der Pneumologie am Helios Hanseklinikum in Stralsund. Quelle: Ines Sommer

„Die hohen Zahlen sind eine Folge der hohen Inzidenzen“, sagt Dr. Christian Warnke, Pneumologie-Chefarzt und Leiter des Zentrums für Innere Medizin. Zuletzt lag die 7-Tageinzidenz in Vorpommern-Rügen bei mehr als 2000 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner. Im landesweiten Vergleich hat der Ostsee-Kreis die traurige Spitzenposition inne. „Damit steigt rein statistisch bei jedem Patienten das Risiko, bereits bei Aufnahme mit Corona infiziert zu sein“, ordnet Warnke ein. „Der größere Anteil der Patienten ist wegen anderer Beschwerden in der Klinik und zeigt in Bezug auf Corona allenfalls milde Symptome.“ Trotzdem müssten auch diese Patienten sorgfältig isoliert werden. „Alle Untersuchungen und Eingriffe erfordern hohen hygienischen und organisatorischen Aufwand.“

Mit viel Aufwand läuft der Krankenhausbetrieb weiter

Vor der Aufnahme in die Klinik wird jeder Patient getestet. „Seit Beginn der Pandemie haben wir in Stralsund versucht, den Normalbetrieb so wenig wie möglich einzuschränken“, berichtet Warnke. „Das gelingt nur mit großem Aufwand, aber wir haben in den vergangenen zwei Jahren viel dazugelernt.“ Dadurch könne der Krankenhausbetrieb trotz der hohen Fallzahlen weiterlaufen, anders als es zum Anfang der Pandemie. „Auf keinen Fall darf es zu Verzögerungen bei der Diagnostik von Patienten mit Verdacht auf eine Krebserkrankung kommen“, betont Warnke. „Hier ist Zeit Leben! Zu spät erkannte Tumorerkrankungen können im schlimmsten Fall nicht mehr mit optimalem Ergebnis behandelt werden.“

Bergener Krankenhaus bietet Übernahme von Patienten an

Die Krankenhäuser in MV arbeiten in vier Clustern. Bei akuter Not können Patienten dadurch kurzfristig umverteilt werden. Die Stralsunder konnten zuletzt anderen Kliniken aus dem Cluster mit der raschen Übernahme von Patienten helfen. „Aktuell hat uns im Gegenzug die Klinik in Bergen Hilfe angeboten“, sagt Warnke. „Dafür sind wir sehr dankbar.“

Aktuell ist die Zahl der Corona-Patienten nicht nur in Stralsund hoch. Auch die Universitätsmedizin Greifswald sowie das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg hätten zuletzt deutlich mehr Patienten mit Covid-19 aufnehmen müssen. Im westlichen Teil von MV ist die Lage hingegen entspannter. So befinden sich im Helios Klinikum Schwerin derzeit gerade mal 18 Corona-Patienten. Dort gab es die meisten Corona-Fälle im Frühjahr 2021 mit insgesamt rund 40 Corona-Patienten.

Trotz Impfung: Corona bleibt für bestimmte Gruppen gefährlich

Mit Blick auf den rasanten Anstieg in Stralsund sagt Warnke: „Zum Glück schützt die Impfung sehr gut vor sehr schweren Verläufen. Das sehen wir an dem viel geringeren Anteil von Intensivpatienten.“ In den Vorjahren mussten im Verhältnis zu den eingewiesenen Patienten viel mehr auch beatmet werden.

Insgesamt hat die Klinik am Sund bisher 571 Corona-Patienten behandelt, 124 landeten auf der Intensivstation, davon mussten 62 auch beatmet werden. 92 Corona-Patienten sind bisher verstorben.

Auch trotz Impfung ist die Gefahr noch nicht gebannt. „Gerade bei Patienten, die durch eine Rheuma- oder Krebsbehandlung stark abwehrgeschwächt sind, sehen wir immer wieder, sehr schwere Verläufe bis zur Beatmung“, so Warnke. Jedoch: „Seit dem Vorherrschen der Omikron-Variante kommt es seltener zum Lungenversagen“, sagt Warnke. „Häufig sind grippeähnliche Symptome mit sehr hohem Fieber und damit verbunden auch ein Flüssigkeitsmangel bis hin zum Nierenversagen.“

Dass Stralsund aktuell mit vielen Corona-Patienten heraussticht, bestätigt auch Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen. „Genau sagen kann man nicht, warum es gerade jetzt diesen extremen Anstieg gibt. Lange Zeit war das Infektionsgeschehen bei uns auf einem sehr niedrigen Niveau, ganz ähnlich wie in Rostock. Jetzt erleben wir das Gegenteil. Die Infektion läuft quer durch die Bevölkerung.“

Infektionsketten können nicht mehr durchbrochen werden

Anders als in den Vorjahren hätte das Gesundheitsamt über das Kontaktmanagement jedoch nicht mehr die Chance, alle Infektionsketten aufzudecken und zu durchbrechen. „Wir können uns nur noch um gefährdete Gruppen kümmern“, sagt Heusler. Eine Rettung könnte der Frühling sein. „Ich rechne aber damit, dass wir mit einer Durchseuchung der Bevölkerung leben müssen“, ordnet Heusler ein. Bei der aktuellen Rasanz und den vielen unentdeckten Fällen könnte dies schon in wenigen Wochen der Fall sein. „Vielleicht bis Ende März“, schätzt Heusler ein.

„Ich rechne damit, dass wir mit einer Durchseuchung der Bevölkerung leben müssen. Bis Ende März könnte dies schon der Fall sein“, Jörg Heusler, Fachdienstleiter Gesundheit des Landkreises Vorpommern Rügen. Quelle: Jörg Mattern

Chef des Gesundheitsamtes rechnet mit baldiger Durchseuchung

Noch gibt es freie Intensivbetten in Stralsund. Doch durch die vielen Fälle, die nun zeitgleich ins Klinikum kommen, könnte es eng werden. „Blickt man auf unseren Kreis, haben wir die meisten Fälle in diesem Jahr kassiert“, stellt Heusler fest. Ob eine lokale Überlastung des Gesundheitssystems drohe, könne jedoch noch nicht gesagt werden. „Die Situation ist riskant. Denn es kommen unterschiedliche Faktoren zusammen: Wir haben hohe Infektionszahlen, viele Patienten in den Kliniken und eben auch eine hohe Zahl an Ausfällen beim medizinischen Personal, weil – wie in der ganzen Bevölkerung auch – Mitarbeiter oder Familienangehörige erkranken oder in Isolation müssen.“

Bedenken wegen rascher Lockerungen

Trotz der angespannten Lage stehen am Wochenende Lockerungen an. Auch Clubs machen wieder auf, es darf getanzt werden. „Persönlich wollen wir alle, dass das Leben wieder los geht“, sagt Heusler. „Ich persönlich habe Bedenken, weiß aber auch, dass es politisch kaum möglich ist, bestimmte Lockerungen zurückzudrehen.“ Heusler ist der Meinung, dass jeder selbst sein Handeln überdenken sollte. „Wer Bedenken hat oder von chronischen Vorerkrankungen weiß, sollte vielleicht noch warten und nicht gleich in den Club gehen, sondern eher zum Angeln.“ Heusler sagt aber klar: „Den Jugendlichen will ich den Spaß nicht verderben. Sie sind nicht das Klientel, das mit Corona im Klinikum landet.“

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Helios-Chefarzt Warnke. „Die Lockerungen sind nun beschlossene Sache und als Privatperson freue ich mich darüber. Das Nadelöhr der letzten Wellen war die Verfügbarkeit von intensivmedizinischen Betten. Aktuell steht das nicht im Vordergrund. Trotzdem ist die Lage angespannt. Weil immer wieder Mitarbeiter ausfallen“, so Warnke. „Somit wünsche ich mir trotz der Lockerungen ein verantwortungsvolles Verhalten der Menschen.“

Von Kay Steinke