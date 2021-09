Stralsund: Pilzwanderung durch Naturwald Wolfshäger Holz

Stralsund/Millienhagen

Vom Baum zum Mulm – so ist eine Veranstaltung überschrieben, die am kommenden Sonntag stattfindet. Es geht um eine Wanderung in die Ökologie und Formenvielfalt von holzzersetzenden Pilzen.

Das Projektteam von „chance.natur“ und der Pilzberater Lutz Jürgens laden am 25. September um 11 Uhr zu einer Pilz-Wanderung in den Naturwald Wolfshäger Holz ein. Der Treffpunkt ist in Millienhagen, Dorfstraße Ecke Feldweg-Ausbau, vor den Glascontainern (GPS-Koordinaten: 54.206662, 12.822679). Von dort verläuft die Tour in nördlicher Richtung in den Wald, und zwar etwas über drei Kilometer, wofür man zwei Stunden einplanen sollte.

Pilze können heilen, aber auch Holz zersetzen

Freuen Sie sich auf Entdeckungen und Erlebnisse rund um die Themen essbare Pilze, Heilpilze und holzzersetzende Pilze! Der geprüfte Pilzsachverständige Lutz Jürgens kann viele Fragen rund um die Lebensweise und die historische Verwendung von Pilzen beantworten. Da die Wanderung durch einen geschützten Naturwald führt, können zu Lernzwecken einzelne Pilze gesammelt werden, jedoch nicht für den Heimbedarf!

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind empfohlen. Corona-bedingt wird ausreichend Abstand gehalten und wenn nötig ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Bei starkem Regen findet die Tour nicht statt.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich anmelden unter: 03831/357 1272 oder lisa.andresen@lk-vr.de.

Von iso