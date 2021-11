Stralsund

Sie haben eine Evolution von mehreren Millionen Jahren hinter sich und sind darin geübt, sich extremsten Bedingungen anzupassen. Die Eigenschaften der Pinguine für die Erforschung der Meere zu nutzen liegt somit nahe. Insbesondere die Strömungseigenschaften faszinieren die Wissenschaftler. Diese haben Prof. Dr. Burkard Baschek, Direktor Deutsches Meeresmuseum Stralsund, und das Team um Rudolf Bannasch vom Bionikunternehmen Evo Logics, nun dazu veranlasst, nach dem Vorbild der Seevögel „Autonome Unterwasser Vehikel“ (AUV) zu entwickeln.

Entstanden ist der „Quadroin“, der in der Körperform an Pinguine erinnert und nun in den Gewässern Temperatur, Salzgehalt, Chlorophyll und natürlich auch den Sauerstoffgehalt messen soll. Eingesetzt werden die Geräte vor allem in Ozeanwirbeln, in denen das Aufkommen von Phytoplankton besonders groß ist. „Das Phytoplankton produziert die Hälfte des Sauerstoffs in der Luft“, erklärt Prof. Burkard Baschek. „Ozeanwirbel spielen also eine wesentliche Rolle für das Weltklima und deswegen versuchen wir möglichst schnell zu vermessen, sodass wir wirklich die Dynamik dieser Ozeanwirbel verstehen können.“ Diese wurden jahrelang durch Messverfahren in der Luft beobachtet. Eine Komponente zur Überwachung im Wasser fehlte bisher.

Kommunikative Unterwasser-Fahrzeuge in Pinguinform

Beste Voraussetzungen für aussagekräftige Ergebnisse der Erforschung bieten natürlich möglichst viele Plattformen im Wasser, die zur gleichen Zeit solche Messungen durchführen können. Die Forscher haben hier auch bereits eine Schleppkette entwickelt, mit vielen Sensoren an einem Seil, mit relativ hoher Geschwindigkeit durchs Wasser gezogen werden kann. Um die Einschränkungen zu umgehen, die dieses System mit sich bringt, waren freischwimmende Sensoren der Wunsch, die trotzdem die gleiche Geschwindigkeit erreichen. Außerdem waren Möglichkeiten erwünscht, vom Schiff aus mit den Messplattformen in Echtzeit zu kommunizieren.

Der Direktor des Stralsunder Meeresmuseums, Prof. Dr. Burkard Baschek, hat mit Rudolf Bannasch vom Bionikunternehmen EvoLogics ein Autonomes Unterwasser Vehikel entwickelt, das Ozeanwirbel untersuchen soll. Die ersten drei Prototypen sind direkt vom Sund aus in die ersten Tests gestartet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Für die Umsetzung seiner Vorstellungen hat sich der Direktor das Unternehmen EvoLogics, welches auf der Basis der Bionik technische Geräte für die Meeresforschung entwickelt, an die Seite geholt. Die Pinguinform erwies sich für diese Ansprüche als geeignetste Möglichkeit. Rudolf Bannasch hat über 20 Jahre mit Pinguinen geforscht. „Die Tiere sind pfeilschnell im Wasser unterwegs – bis zu 20 Kilometer die Stunde – und können mit ganz wenig Energie große Strecken schwimmen. Das sind perfekte Voraussetzungen, um die Aufgaben von Professor Baschek zu erfüllen“, der Biologe.

„Wir können das inzwischen nachbauen. Die Fahrzeuge sind autonom, sie sind intelligent und können im Schwarm kooperieren und sind von außen steuerbar und programmierbar, sodass sie auch im Ozean eingesetzt werden können.“ In den Fahrzeugen kommen jedoch noch andere bionische Elemente zum Einsatz. So ist das akustische System von den Delfinen abgeleitet. „Wir haben viele Erkenntnisse aus der bionischen Forschung, aus der Natur, die wir umsetzen wollen“, sagt Rudolf Bannasch. „Die Intelligenz der Fahrzeuge, dass sie in der Lage sind im Schwarm zu kooperieren und komplexe Messsysteme auszuführen ist eine große Herausforderung und ein großer Spaß für uns, wenn es dann auch funktioniert.“

Erster Testeinsatz vor Stralsund

Die drei Prototypen des Quadroin wurden nun am Donnerstag bereits von Stralsund aus über den Sund für einen ersten Test in die Ostsee eingelassen. „Die Pläne sind, diese dann auch irgendwann vor Kapverden oder Norwegen einzusetzen“, verrät der Ozeaneums-Chef, der sich der Erforschung der Ozeanwirbel verschrieben hat, die von wenigen hundert Metern bis zu zehn Kilometern groß sein können. „Auch Messungen unter dem Eis wären damit möglich, wo man mit anderen Formen gar nicht hin kommt.“

Bis zu 20 dieser Quadroine – die untereinander kommunizieren und die Daten direkt auf das Schiff übertragen können – sollen irgendwann gemeinsam als Schwarm in einem Ozeanwirbel eingesetzt werden können. Eine Betriebszeit von bis zu acht Stunden kann geleistet werden, in der sich die Geräte mit bis zu zehn Knoten fortbewegen, was in etwa der Wandergeschwindigkeit der Pinguine entspricht.

Von Wenke Büssow-Krämer