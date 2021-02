Stralsund: Polizei beendet Corona-Protest auf dem Alten Markt

Stralsund

Beamte des Polizeireviers Stralsund haben am Montagabend eine nicht angemeldete Versammlung in der Stralsunder Innenstadt beendet. Laut Mitteilung vom Dienstag hätten sich etwa 15 Personen auf dem Alten Markt getroffen, um gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen zu protestieren. Ihre Ablehnung verdeutlichten sie durch eine lebensgroßen Puppe in einem Rollstuhl, die eine Atemschutzmaske trug.

Platzverweise erteilt

Da sich die Teilnehmer weigerten, die geltenden Auflagen, insbesondere das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, einzuhalten, wurde die Versammlung beendet. Die Beamten stellten die Identitäten der 15 Beteiligten fest und erteilten entsprechende Platzverweise.

Darüber hinaus leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein, da im Vorfeld der nicht angemeldeten Versammlung über ein Instant-Messaging-Dienst zur Teilnahme an dieser aufgerufen wurde. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

