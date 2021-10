Stralsund: Polizei schnappt Einbrecher und findet Diebesgut 

Stralsund

Ein Einbrecher ist in Stralsund von der Polizei geschnappt worden. Der Täter war am 7. Oktober in ein Restaurant eingebrochen und hatten einen Tresor, in dem sich eine vierstellige Bargeldsumme befand, erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann bereits einen Tag später nach Hinweisen von Zeugen gestellt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 46-jährigen Stralsunder, der seine Tat gestand.

Der Mann führte die Beamten zu dem Tresor. Diesen hatte er entsorgt, nachdem er ihn nicht öffnen konnte. Das Diebesgut konnte somit sichergestellt und an den Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen den Stralsunder wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von OZ