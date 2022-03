Stralsund

Aufatmen in Stralsund. Der abgängige Häftling der Forensischen Abteilung des Helios Hanseklinikums am Krankenhaus West in Stralsund konnte von der Polizei binnen weniger Stunden aufgegriffen und verhaftet werden. „Wir haben alles eingesetzt, was möglich war“, sagt ein Sprecher der Polizei. Bei den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kamen unter anderem Fährtenhunde zum Einsatz, auch die Mitarbeiter der Forensik unterstützten die Suche. Ausschlaggebend für den raschen Erfolg war jedoch ein Bürgerhinweis, so dass der 30-Jährige, der gebürtig aus dem Iran stammt, am frühen Sonnabendmorgen festgenommen werden konnte. „Weit kam er nicht“, sagt der Polizeisprecher. „Er befand sich noch im Stralsunder Stadtgebiet.“ Mittlerweile befindet er sich wieder in der Klinik.

Unklar ist jedoch, was der Mann in der Zwischenzeit gemacht macht. Hierzu laufen noch die Ermittlungen, nach ersten Informationen soll er jedoch nicht erneut straffällig geworden sein. „Es ist nichts passiert“, heißt es.

Kranke Rechtsbrecher durchlaufen unterschiedliche Lockerungsstufen

Die Parkanlage am Krankenhaus West. Hier am Stralsunder Stadtrand befindet sich auch die Fachabteilung für Forensische Psychiatrie. Quelle: Helios

Der kurze Aufenthalt in Freiheit könnte für den Patienten jedoch negative Konsequenzen haben, er könnte dadurch seine Freigangs-Möglichkeiten dadurch verlieren. Denn für die Patienten im Maßregelvollzug gelten zehn unterschiedliche Lockerungsstufen. Sie basieren darauf, wie einschätzbar der Patient ist und inwieweit er sich mit Delikt und Krankheit auseinandersetzt. Der 30-Jährige wurde zuletzt Stufe vier zugeordnet, was heißt, dass er in Begleitung eines Klinik-Mitarbeiters sogar Ausgang haben durfte. Zum Vergleich: Stufe 1 ist viel strenger. Eine Ausführung des Patienten muss unter Aufsicht von mindestens zwei Mitarbeiter erfolgen. Ab der Stufe zehn hingegen sind sogar Langzeiturlaub bzw. Probewohnen möglich. Zwar brach der Abgängige nicht direkt aus, nutze aber den Freigang mit einem Therapeuten aus um sich Abzusetzen – für etwas mehr Freiheit als in Stufe 4 eigentlich möglich.

Warum befand sich der 30-Jährige nicht in einem Gefängnis?

Nicht jeder Mensch, der eine Straftat begeht, kann dafür strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden, denn eine Bestrafung des Täters setzt voraus, dass der Betreffende für sein Tun voll verantwortlich, das heißt schuldfähig ist. Bei psychisch kranken oder auch suchtkranken Menschen kommt es jedoch vor, dass Gutachter sie nach sorgfältiger Abwägung der Persönlichkeit und der Tatumstände als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ansehen. Für diese Menschen ordnet der Richter die Unterbringung in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs an, um sie in einer Fachklinik der forensischen Psychiatrie mit hohen Sicherheitsvorkehrungen zu therapieren und zu resozialisieren. Dies war beim 30-Jährigen der Fall. Er wurde daraufhin in die Stralsunder Forensik untergebracht, sie ist eine von drei Einrichtung des Maßregelvollzugs in MV und bietet insgesamt 78 Planbetten.

Forensik-Bewohner können gefährlich sein

Welches Gefahrenpotential von dem Mann ausging, ist unklar. Fakt ist jedoch, dass in der Stralsunder Forensik Patienten nach Verbrechen wie Tötungen, Vergewaltigungen, Köperverletzungen oder auch Brandstiftung behandelt werden. Die Patienten haben zudem unter anderem Diagnosen wie Psychosen, insbesondere aus dem schizophrenen Formenkreis, Persönlichkeitsstörungen, Störungen der Sexualpräferenz oder leiden an einer Intelligenzminderung.

Was ist der Unterschied zum Strafvollzug?

Das Helios Klinikum hat im Krankenhaus West 2021 eine modernisierte Wohngruppe für die Forensische Psychiatrie eröffnen können. Hier sieht man eines der Zimmer – vor dem Einzug. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Im Gegensatz zum Strafvollzug ist die Unterbringung in einer Maßregelvollzugseinrichtung von vornherein nicht zeitlich befristet. Ein psychisch Kranker Rechtsbrecher weiß demnach nicht, wann er wieder entlassen wird – es hängt von seinen individuellen Theraphiefortschritten ab,

Ein Leben hinter Klinikmauern: Acht Prozent der Straftäter nicht therapierbar

Erfolg und Dauer der Maßregel hängen laut Helios allein von der Mitarbeit des einzelnen ab. Im Durchschnitt bleibt ein Patient derzeit sechs bis sieben Jahre der Klinik. Es gibt allerdings auch Patienten, die bereits mehr als zehn Jahre in der Einrichtung leben. Etwa acht Prozent aller seelisch gestörten Straftäter sind mit den heutigen Methoden nicht zu therapieren. Diese Menschen bleiben hinter den Klinikmauern.

