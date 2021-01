Trotz Hausverbot hat sich ein junger Mann aus dem Benin am Montagabend in einer Bank am Tribseer Damm in Stralsund aufgehalten. Die Polizei musste einschreiten und gegen den uneinsichtigen Mann auch noch ein Verfahren einleiten, weil er sich weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung auszusetzen.