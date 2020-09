Stralsund

Die Kriminalpolizei Stralsund sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht vom 29. zum 30. August, gegen 23.45 Uhr, in Stralsund auf Höhe der Wiese des Hansa-Gymnasiums ereignet hat. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung war eine junge Frau augenscheinlich im Gesicht verletzt worden.

Tritt ins Gesicht

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 18-jähriger Deutscher vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und stürzte wegen Gleichgewichtsstörungen mehrfach zu Boden. Als eine junge Frau ihm gegen 23.45 Uhr auf die Beine helfen wollte, trat der junge Mann um sich und traf sie dabei im Gesicht. Zeugen verständigten die Polizei und beobachteten, wie sich die Geschädigte anschließend das Gesicht mit einer Flasche kühlte. Doch noch bevor die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die junge Frau bereits von dort entfernt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem und einem weiteren Fall aufgenommen, bei dem der gleiche 18-Jährige im Verdacht steht, zwei 16-jährige, deutsche Jugendliche angegriffen und leicht verletzt zu haben, aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang sowohl die Geschädigte als auch Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, darum, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Stralsund unter Telefon 03831/28900 oder jede andere Dienststelle entgegen.

