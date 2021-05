Stralsund

Die Polizei und das Ordnungsamt kündigen an, in Zukunft regelmäßig gemeinsam die Einhaltung von Corona-Regeln in Stralsund zu kontrollieren. „Alle Bürger werden gebeten, sich an die derzeitigen Regelungen zu halten und Verständnis für die durchgeführten Kontrollen aufzubringen“, teilt die Polizeiinspektion Stralsund mit.

In der Vergangenheit sei das nicht immer der Fall gewesen. „Leider sind sowohl die Einsatzkräfte der Polizei als auch die Mitarbeitenden der Ordnungsämter immer wieder erheblicher Kritik und Anfeindungen ausgesetzt“, heißt es seitens der Polizei. „Dabei erfolgen die Kontrollen im Interesse des Allgemeinwohls und dienen letztlich dem Ziel, der Ausbreitung des Corona-Virus konsequent entgegenzuwirken.“ Dieses Ziel lasse sich nur erreichen, wenn sich „die gesamte Gesellschaft“ an die geltenden Vorschriften halte.

Eine Kontrolle, sieben Anzeigen

So sei beispielsweise am Mittwoch vergangener Woche die Einhaltung der von 10 bis 18 Uhr geltenden Maskenpflicht in der Stralsunder Fußgängerzone überprüft worden. „Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte vereinzelt Fußgänger fest, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Ein Bürger zeigte sich jedoch wenig einsichtig und wollte die Einsatzkräfte zunächst ignorieren“, berichtet die Polizei. „Letztlich wurden seine Personalien ermittelt, er wurde belehrt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.“

Polizei und Ordnungsamt zeigten sich mit der Kontrolle insgesamt zufrieden, denn die meisten Bürger hätten Verständnis für die getroffenen Maßnahmen gezeigt. Es wurden nur zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Landesverordnung aufgenommen. Hinzu kamen aber noch fünf weitere Anzeigen, weil Personen unerlaubt mit dem Fahrrad und in einem Fall sogar mit dem Pkw durch die Fußgängerzone fuhren.

Von OZ