In Stralsund ist es am Sonntag zu einem mehrstündigen Einsatz der Polizei und des SEK gekommen. Der Grund: Während eines Streits soll ein 43-jähriger Mann seine 42-jährige Lebensgefährtin bedroht und gegen ihren Willen festgehalten haben. Was die Polizei außerdem in der Wohnung fand.