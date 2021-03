Stralsund: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Stralsund

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Dienstag gegen 20 Uhr am Trelleborger Platz in Stralsund gekommen. Ausgangspunkt dafür sollen laut Mitteilung der Polizei persönliche Differenzen zwischen den Beteiligten im Vorfeld gewesen sein.

Demnach griffen sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein 22-Jähriger und ein 34-Jähriger gegenseitig an und schlugen aufeinander ein. Der 22-Jährige soll auch mit einem Messer gedroht haben. Die anderen Anwesenden schritten ein und trennten die Streitenden. Die Männer erlitten leichte Verletzungen.

Polizeibeamte verletzt

Während der Anzeigenaufnahme flüchtete ein 24-Jähriger und leistete aktiven Widerstand, als er von den Polizeibeamten eingeholt wurde. Die beiden Beamten erlitten hierbei Verletzungen und waren im Anschluss nicht mehr dienstfähig.

Strafanzeigen aufgenommen

Die an dem Streit beteiligten Männer waren leicht alkoholisiert. In der Folge nahm die Polizei mehrere Strafanzeigen auf, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Beleidigung und des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht.

Weiterhin werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen die derzeit gültige Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern geprüft, da die Personengruppe möglicherweise gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen hat.

Von OZ