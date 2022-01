Stralsund

Zu einem anfänglichen Routineeinsatz, der jedoch noch Folgen haben sollte, kam es für die Polizeibeamten am Mittwoch. Nachdem ein Fahrradfahrer auf der Bundesstraße 96 gemeldet wurde, stellte die Funkstreifenwagenbesatzung des AVPR Grimmen einen 24-jährigen Syrer fest. Die Beamten nahmen dessen Gepäckstück zunächst im Funkwagen auf und ein Beamter begleitete den Mann zu Fuß von der Straße. Um die beiden Fußgänger abzusichern, fuhr der andere Kollege mit Blaulicht hinterher.

Nachdem der 24-Jährige aus der Gefahrenzone geführt worden war, konnten seine Personalien festgestellt und überprüft werden und er bekam eine Belehrung, nicht mehr mit dem Rad auf der Bundesstraße zu fahren. Anschließend erhielt er seine Sachen aus dem Streifenwagen zurück und konnte entlassen werden. Hier kam es jedoch zu einer folgenreichen Verwechslung.

Statt der eigenen Tasche, bekam der Fahrradfahrer hier die Einsatztasche des Kollegen ausgehändigt. Dies bemerkten die Beamten jedoch erst am Ende der Schicht. Vergeblich versuchten sie den 24-Jährigen an der angegebenen Adresse in Stralsund zu erreichen. Auch die Suche an den möglichen Wegstrecken blieb ergebnislos.

Angriff mit polizeilichen Reizstoffsprühgerät

Am Vormittag des Donnerstag wurde in der Einsatzstelle gegen 9 Uhr eine Körperverletzung in der Prohner Straße in Stralsund gemeldet. Ein 24-jähriger Syrer soll in seiner Wohnung von einem Nachbarn angegriffen worden sein. Auch Reizgas sei eingesetzt worden. Demnach flüchtete der Geschädigte aus seiner Wohnung, wobei vom Angreifer noch verfolgt wurde.

Der Flüchtende traf vor dem Haus auf hier tätige Landschaftsarbeiter, die sich dem Verfolger in den Weg stellten und die Polizei informierten, während sie sich auch um den Verletzten kümmerten. Schnell waren Beamte, die sich grad in der Nähe befanden, vor Ort und konnten sich um den Geschädigten kümmern.

Weitere Beamte begaben sich in die Wohnung des Angreifers. Hier stellten sie fest, dass es sich bei dem Beschuldigten um den Radfahrer handelte, der die Einsatztasche des Beamten des AVPR unterschlagen hat. Der 24-jährige Syrer hatte somit das polizeiliche Reizstoffsprühgerät eingesetzt, um seinen Nachbarn zu verletzen und auch körperlich auf ihn eingewirkt.

Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Was zu der Auseinandersetzung führte, ist bisher nicht geklärt. Die Einsatztasche des Beamten wurde samt Inhalt gefunden.

Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorliegen. Die Ausländerbehörde wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Unterschlagung aufgenommen.

Von polizei/wbk