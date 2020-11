In der Mittagspause schnell zur Post und ein Paket abgeben ist zur Zeit in Stralsund nicht möglich: Die Filiale am Neuen Markt schließt für eine Stunde. Dafür gebe es allerdings triftige Gründe, wie es vonseiten der Postbank heißt. Auch in der Vorweihnachtszeit seien eingeschränkte Öffnungszeiten nicht ausgeschlossen. Man arbeite jedoch an einer Lösung.