Stralsund

Die Schwedenschanze feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Wie kam es zum Bau dieser Verteidigungsanlage? Im Juli 1870 brach der Deutsch-Französische Krieg aus. Vor Rügen lagen zu dieser Zeit französische Kriegsschiffe. Die preußische Heeresführung befürchtete, dass diese Schiffe in den Strelasund einlaufen und Stralsund angreifen könnten. Das sollte unbedingt verhindert werden.

Befehl zum Bau des Forts am Sund-Hochufer

So erging der Befehl, weit vor dem Kniepertor unmittelbar am Strelasund eine Schanze mit Geschützen zu errichten. Auf einem Wall, dem Ringstand, sollten die Kanonen stehen, umgeben von einem Verteidigungsgraben. Die Anlage erhielt von den Preußen die Bezeichnung Pommersche Batterie. Zum Einsatz kamen die Kanonen aber nicht, weil die Franzosen doch nicht übers Wasser kamen. Zur gleichen Zeit wurden übrigens auch andere Festungsanlagen zur Verteidigung der Stadt errichtet, zum Beispiel am Paschenberg und am Rostocker Werk.

Der Volksmund taufte die Anlage auf Schwedenschanze, weil man annahm, dass auch die Schweden an gleicher Stelle solche Verteidigungsstellungen gehabt hatten, nur eben viel früher. Belege dafür gibt es nicht, der Name aber wurde über Generationen weiter gegeben. Zumal viele Stralsunder immer mit ein bisschen Stolz auf die Verbindung zu Schweden zu blicken schienen.

Schanze für Schießübungen

1873 wurde die Hansestadt zur „eingehenden Festung“ erklärt. Das heißt, die Schanzen blieben, wurden aber nicht mehr gepflegt. Dennoch erfolgte kurz darauf ein weiterer Ausbau der Schanze. Erst 1883 wurde die „Batterie“ aufgegeben und teilweise gesprengt. Danach diente die Schwedenschanze als Zielobjekt für Schießübungen der Artillerie.

Später Gartenanlage und Ausflugslokal

1907 erwarb die Stadt das Areal, um es zu einer Gartenanlage umzugestalten. Die Initiative dazu ging hauptsächlich vom damaligen Verschönerungsverein aus. Ein begehrter Ausflugsort war die Schanze zu dieser Zeit aber noch nicht. Das änderte sich 1920. Damals eröffnete Carl Rüsch, Besitzer des Restaurants „Zur Börse“ in der Heilgeiststraße 50, eine Ausflugsgaststätte auf der Schwedenschanze.

Ab 1976 DDR-Freizeitanlage

Leider wurde das Restaurant „ Schwedenschanze“ nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen Brand vollkommen zerstört und nie wieder aufgebaut, obwohl es dazu Pläne gab. Der Gedanke, die Schwedenschanze zu einem Naherholungsgebiet zu machen, wurde Mitte der Siebzigerjahre in der DDR aber wieder aufgegriffen. Am 17. Oktober 1976 übergab die damalige Stadträtin Elli Wagner den fertigen ersten Bauabschnitt des Freizeit-, Erholungs- und Sportzentrums Schwedenschanze. iso

