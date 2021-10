Das Motto des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD), das seit 2013 Träger der Produktionsschule in Stralsund auf dem Dänholm ist, heißt: Keiner darf verloren gehen. Die früheren Einrichtungen in Barth und Garz wurden aufgegeben, die Projekte am neuen Standort gebündelt. So werden zurzeit 53 Jugendliche (bei offiziell 50 Plätzen) im Alter von 16 bis 25 Jahren betreut.

Zielgruppe der Maßnahme sind Teenies ohne Schul- oder Ausbildungsabschluss. Sie werden in der Produktionsschule mit realen Produktionszusammenhängen in Berührung gebracht und für den Einstieg in die Berufswelt vorbereitet. Sie sollen an Schul-, Ausbildungs- und Arbeitszusammenhänge herangeführt werden, sollen sich ausprobieren.

Und auch hier setzt das Konzept der Einrichtung an: Viele der jungen Menschen, die die Schule besuchen, haben nur wenig ausgeprägte soziale Kompetenzen, sie sind Schulabbrecher und haben zudem Probleme mit ihrem sozialen Umfeld. Sie bekommen deshalb besondere Betreuung. iso