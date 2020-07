Stralsund: Radfahrerin schwer verletzt

Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund ist eine 57-Jährige am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Stadtmauer am Knieperwall in Richtung Frankenwall unterwegs, als eine 41-Jährige mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf den Knieperwall fahren wollte.

Verletzung am Kopf

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich am Kopf. Rettungskräfte versorgten die 57-Jährige und fuhren sie anschließend ins Stralsunder Klinikum.

Der entstandene Sachschaden am Rad sowie am Pkw wird insgesamt auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen laufen.

