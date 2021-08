Stralsund

Aufgrund einer auffälligen Fahrweise entschloss sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Stralsund am Samstagabend gegen 22.05 Uhr in der Stralsunder Vogelsangstraße einen Radfahrer anzuhalten, der in Richtung Grünhufer Bogen fuhr, und eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Dabei stellten die Beamten in der Atemluft des 38-jährigen deutschen Radfahrers Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Von wbk