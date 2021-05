Stralsund

„Der OB lässt es richtig krachen“ – diese Schlagzeile hätte Jens Burkhardt vom Traditionsverein Stralsunder Stadtwache gerne in der Zeitung gelesen. Denn seine Idee war es, zu Christi Himmelfahrt, heutzutage auch Herrentag genannt, mit einer altertümlichen Kanone von der Hafenkante neben der „Gorch Fock“ ein paar Salutschüsse abzugeben. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sollte als Schirmherr in einem historischen Gewand des 16. Jahrhunderts auftreten.

Das Ganze sollte dem Zweck der Traditionspflege dienen und unter Beachtung der Hygienevorschriften stattfinden. Zudem hätte Badrow auf diese Weise gut Wetter für sich machen können. „Ein Werbeerfolg auf der ganzen Linie wäre garantiert, da mit so einer Sache wohl noch kein Oberbürgermeister aufgetreten ist“, schrieb Burkhardt in einer Anfrage an die Stadtverwaltung.

Mit der Landesverordnung nicht vereinbar

Doch die Antwort aus dem Rathaus war nicht nach seinen Erwartungen: Badrows Stellvertreter Heino Tanschus erklärte ihm, dass die Aktion nicht stattfinden kann. „Derzeit sind alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen untersagt“, lautet die Begründung. „Auch Zusammenkünfte wie Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie in privaten Einrichtungen sind unzulässig.“ Die Durchführung der Veranstaltung sei damit nicht mit der derzeit geltenden Corona-Landesverordnung vereinbar und somit unzulässig.

Alle nicht notwendigen Kontakte sollten vermieden werden, die Menschen möglichst zu Hause bleiben. Dass eine Knallerei dieser Art Zuschauer anlocken würde, ließ sich bereits im vergangenen Jahr beobachten. Denn zur Eröffnung der alternativen Wallensteintage ließen es Vertreter der Stadtwache schon einmal an der „Gorch Fock“ krachen. Zwar hielten die Schaulustigen Abstand zur Kanone, aber nicht immer auch zueinander.

„Irgendeine Lösung sollte möglich sein“

Die Absage ist demnach nicht gerade überraschend, für Burkhardt aber doch eine Enttäuschung. „Ein großer Jammer, dass unsere Verwaltung das Engagement der ehrenamtlichen Helfer und Mitglieder der Stralsunder Stadtwache nicht erkennt und gebührend unterstützt“, so seine Reaktion. „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Zum Beispiel sollte mit Auflagen, Abstand, Tests usw. doch wohl irgendeine Lösung möglich sein.“

Statt mit Kanonen feuert er nun mit Worten – gegen das Rathaus. „Die Stadtverwaltung will die Stadtwache nicht! Aus den einfachen Gründen: Weil es Arbeit machen könnte und weil man nichts verantworten kann bzw. will“, behauptet er nun trotzig. Jedoch: Obwohl die Inzidenz in Vorpommern-Rügen vergleichsweise niedrig ist, lässt die gültige Landesverordnung in Sachen öffentlicher Veranstaltungen aktuell keinen Spielraum.

Der Stralsunder Jens Burkhardt ist Hobbyschmied und Kanonenbesitzer. Quelle: Kai Lachmann

Doch Burkhardt, selbst Hobbyschmied und Kanonenbesitzer, hält an seiner Idee fest. Nun plant er, einen kleinen feierlichen Akt abzuhalten: die Übergabe mehrerer selbst angefertigter Hellebarden an Mitstreiter der Stadtwache. Natürlich mit Salutschüssen. Und wann? Burkhardt: „Zu einem späteren Zeitpunkt.“

Von Kai Lachmann