Stralsund: Rathauskeller wird Corona-Schnelltestzentrum 

Stralsund

Das Corona-Testzelt auf dem Alten Markt verschwindet. Das Helios Hanseklinikum und die Hansestadt Stralsund legen laut einer Mitteilung vom Mittwochabend ihre zwei gemeinsamen Testzentren zusammen. Personal und Testmöglichkeiten werden an einem zentralen und gleichzeitig historischen Ort gebündelt: im Rathauskeller. Grund sind deutlich bessere klimatische Bedingungen und eine geringe Auslastung in Andershof am Real.

Betrieb in Andershof wird am Freitag eingestellt

Das Testzentrum auf dem Alten Markt zieht bereits am Donnerstag, dem 17. Juni, in den Rathauskeller. Das Testzelt am real-Markt in Andershof wird Freitag ab 18 Uhr zurückgebaut. Aufgrund der Hitzewelle konnten die Temperaturen in den Zelten kaum reguliert werden. Im Rathauskeller sind die Bedingungen dagegen sowohl für Bürger als auch für Mitarbeiter deutlich angenehmer. Zudem ist eine gute Wegeführung mit dem Eingang über den Alten Markt und Ausgang zur Badenstraße möglich.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So hoch ist die Auslastung der Testzentren in Stralsund

Trotz wegfallender Testpflicht zum Beispiel im Einzelhandel in Vorpommern-Rügen liegt der Durchschnittswert beider Testzentren zusammen aktuell bei rund 600 Tests pro Tag, 120 Tests davon steuert das Testzentrum Andershof dazu.

„Wir gehen davon aus, dass der zunehmende Wegfall der Testpflicht und ein Fortschreiten der Impfungen auch die Anzahl der Schnellteste in unseren Testzentren verringern wird“, so Klinikgeschäftsführer David Kayser. Zudem sind über verschiedene größere Anbieter in Stralsund Testmöglichkeiten für die Bürger gesichert. Das Hanseklinikum bietet weiterhin am Krankenhaus West PCR- und Schnelltests an.

Von Kay Steinke