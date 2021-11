Schwerin/Stralsund

Die Corona-Warnampel steht für MV den dritten in Tag in Folge auf rot. Die wichtige Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz der Krankenhauseinweisungen lag am Montagabend bei 9,9. Konkret bedeutet dies nun einen Lockdown für alle Ungeimpften im Land. Direkte Auswirkungen hat die angespannte Lage zudem auf alle Weihnachtsmärkte.

Die SWS Stadtwerke Stralsund GmbH hatten als Betreiber für den Stralsunder Weihnachtsmarkt bereits für das vergangene Wochenende ein „2G plus“-Modell angekündigt. Weil sich die Lage im Kreis Vorpommern-Rügen zum Wochenende hin entspannt hatte, wurde davon jedoch abgesehen. Nun wird es jedoch am Mittwoch zum Tragen kommen, wenn der Markt weiterhin offen bleiben soll.

Was auf dem Weihnachtsmarkt ab 1. Dezember gilt

ZutrittAlter Markt, Neuer Markt und Rathauskeller nur mit „2G plus“ – also Geimpft, genesen und dazu ein tagesaktueller Schnelltest.

2G-plus-Regel wird von Schaustellern an der Bude geprüft, danach bekommt jeder Gast einen Stempel, der auch an anderen Buden gilt.

Kinder unter 7 Jahren benötigen keine Nachweise. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre benötigen lediglich einen tagesaktuellen Test. Dies gilt ebenso für Schwangere und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Personen mit akuten Atemwegserkrankungen ist der Zutritt nicht gestattet, sofern nicht durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird, dass keine COVID-19-Erkrankung vorliegt.

Der Mindestabstandvon 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger.

Maskenpflicht im Außenbereich:Es besteht auch im Außenbereich für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Abdeckung (medizinische Maske oder FFP2 Maske) zu tragen, wobei Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, hiervon ausgenommen sind.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Ungeimpfte dürfen schon länger nicht mehr auf den Stralsunder Weihnachtsmarkt. Diese müssen sich zudem auf weitere Verschärfungen einstellen. Auf sie kommen Kontaktbeschränkungen hinzu. In Innenräumen dürfen sich maximal zehn Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen.

Shoppen nur noch für Geimpfte

Auch im Einzelhandel müssen Ungeimpfte Verzicht üben. „Einkaufen für alle ist dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs möglich, zum Beispiel für Lebensmittel“, so Regierungssprecher Andreas Timm. In Bekleidungsgeschäften, Elektronikfachmärkten etc. gilt ab Mittwoch dann die 2G-Regel. Auch Shoppen gehen darf dann nur, wer geimpft oder genesen ist.

Von kst