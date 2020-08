Stralsund

Die Musik ist zurück: Am 18. September startet die neue Saison der Reihe „Kammerkonzerte Klinikumskirche“. Dann wird die Kirche des Krankenhauses West wieder zur Bühne für unterschiedlichste Musiker. „Das Angebot reicht in unserem 24. Jahr von Mozart bis in die Moderne“, sagt Friederike Fechner vom Förderverein Klinikumskirche.

Dauerbrenner seit über 20 Jahren

Und diese Konzerte erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, beim Publikum genauso wie bei den Künstlern selbst. Letztere umso mehr nach der langen Zwangspause, die es durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gegeben hat. „Auch wir mussten in der vergangenen Saison drei Konzerte absagen, die aber zum Glück jetzt nachgeholt werden können“, sagt Friederike Fechner. Selbstverständlich finden alle jetzigen Konzerte unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt.

Von Beginn an kümmert sich Friederike Fechner, die selbst professionelle Musikerin ist, um die Zusammenstellung der Konzerte. „Aber“, betont sie sofort, das alles würde nicht ohne ihre Fördervereinsmitstreiter Christoph Rubens, Beate Braun, Michael Neumann und Sebastian Braun funktionieren.

Bunte Mischung erwartet das Publikum

In der Konzertreihe „Kammerkonzerte Stralsund“ sind in den vergangenen 20 Jahren viele Künstler in der Klinikumskirche des Krankenhaus West aufgetreten. Quelle: privat

„Wie in jeder Saison, die immer von September bis Mai dauert, werden wir auch diesmal zwei Preisträgerkonzerte des Deutschen Musikrats im Programm haben.“ Das ist zum einen das Eliot-Quartett im Februar mit Maryana Osipova (Violine), Alexander Sachs (Violine), Dmitry Hahalin (Viola) und Michael Preuß (Violoncello). Das zweite Preisträgerkonzert bestreitet im April das Monet-Bläserquintett.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir dem Publikum diesmal drei Jazzkonzerte anbieten können.“ Gespannt sein darf man auf „Masaa“, die im Oktober arabische Lyrik untermalt von zeitgenössischem Jazz nach Stralsund bringen. Und zum Abschluss heißt es im Mai „Jazz besonders“, wenn Konstantin Reinfeld mit der Mundharmonika und Benyamin Nuss am Klavier gemeinsam musizieren werden. „Das ist eine außergewöhnliche Kombination“, macht Friederike Fechner neugierig.

Mit Musik durch den Winter

Doch der Anfang gehört im September dem Ensemble Émigré. Norbert Meyn (Tenor), Jakob Fichert (Klavier) und Friederike Fechner (Violoncello) werden Kammermusik und Lieder des deutsch-jüdischen Komponisten Robert Kahn präsentieren.

Im Oktober ist mit dem Duo Zilas das Stipendiatenkonzerts des deutschen Musikrats zu erleben. Dann spielen Zilvinas Brazauskas (Klarinette) und Asen Tanchev (Klavier). Zum Violinabend mit Kai Vogler (Violine) und Frank-Immo Zichner (Klavier) wird im November eingeladen, im Dezember folgt ein Klavierabend mit Catalin Serban. Das neue Jahr startet musikalisch mit dem Gelius Trio und russischer Romantik und sowjetischem Expressionismus. Im März gibt es ein weiteres Nachholkonzert. Dann heißt es „Roll over Beethoven“ – Peter Bruns (Violoncello) und Annegret Kuttner (Klavier) präsentieren bekannte Werke und ungewöhnliche Bearbeitungen Beethovens.

„Insgesamt eine abwechslungsreiche Mischung“, schaut Friederike Fechner voraus. Nicht nur bei den Musikstilen, sondern auch bei den Musikern selbst. Das reiche von hoffnungsvollen Talenten bis hin zu Künstlern, die sich auf internationalen Bühnen tummeln und gern die Chance in Stralsund nutzen, um etwas Neues auszuprobieren, seien es das Repertoire oder eine neue Besetzung.

Kleinod in der Kulturlandschaft

Hervorragende Akustik bietet die Klinikumskirche. Quelle: privat

Aber was ist das Besondere an dieser Konzertreihe? „Wir haben in der Kirche eine hervorragende Akustik“, beginnt Friederike Fechner die Aufzählung der Pluspunkte. Außerdem entstehe eine fast familiäre Atmosphäre, weil höchstens 200 Besucher in die Kirche können und das Publikum so dicht am Geschehen und an den Künstlern sei. „Dadurch, dass die Musiker immer selbst die Konzerte moderieren, entsteht eine besondere Nähe zum Publikum.“ Nicht zuletzt treffe sich ein interessierter Kreis, der schnell miteinander ins Gespräch komme.

Info: Karten für die Konzerte können online über die Homepage www.klinikumskirche.de, bei der Goldschmiede Stabenow und in der Tourismuszentrale erworben werden. Die Kirche ist mit der Buslinie 6 erreichbar, Parkmöglichkeiten für Autos gibt es auf dem Gelände.

Von Miriam Weber