Stralsund: Reinhard Gundlach spielt auf Buchholzorgel in St. Nikolai

Reinhard Gundlach aus Buxtehude ist der Interpret des Orgelkonzertes am Mittwoch, dem 8. Juli, in der Ratskirche St. Nikolai am Alten Markt in Stralsund. Der Organist, oft und gern zu Gast in Stralsund, spielt um 18 Uhr Werke von Mendelssohn, Beethoven, Brahms, Kaminski, Behrends, Dupré sowie eigene Improvisationen.

Orgel von 1841

Die Buchholzorgel, 1841 erbaut und aufwendig restauriert, bietet dem Interpreten mit ihren 56 Registern unzählige Klangfarben vom zartesten Piano bis zum bebenden Fortissimo.

Eintrittskarten gibt es wegen der besonderen Situation derzeit ausschließlich an der Abendkasse. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

