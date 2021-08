Stralsund

Die Seefahrt ist immer noch Objekt romantischer Träume. Das gilt nicht nur für die weiten Ozeane, stolzen Hochseeschiffe und verwegenen Männer (und Frauen), die sturmerprobten und äquatorgetauften. Es gilt auch für die Ostsee, unser „Hausmeer“, das mit tausenden Frachtern, Tankern und Arbeitsschiffen, Fähren, Sportbooten und Traditionsschiffen eines der meistbefahrenen Seegewässer der Welt ist.

Dennoch sind der tatsächliche Arbeitsalltag und die täglichen Abläufe in der heutigen Seefahrt den meisten Menschen unbekannt. Wer einen Blick auf die Menschen und Schiffe werfen will, muss sich erst Zugang verschaffen.

Peer Schmidt-Walther tut das seit vielen Jahren. Der freie Journalist und Autor geht an Bord und hält Ausguck, nicht nur im übertragenen Sinne. Und er lässt seine Leserinnen und Leser daran teilhaben, regelmäßig auch in der OSTSEE-ZEITUNG. Seine Berichte aus dieser in vielerlei Hinsicht ganz eigenen Welt sind stets ebenso anschaulich wie fachkundig, schließlich ist er selbst früher zur See gefahren und weiß genau, wovon er spricht. Auch heute schlägt er keine Einladung auf die Brücke eines Schiffes aus, wenn er nicht gerade mit dem Kajak die Küsten erkundet oder in seinem Stralsunder Büro darüber schreibt.

Unverhohlene Begeisterung für alles, was schwimmt

Für sein neues Buch hat er rund 55 Reportagen der jüngeren Zeit ausgewählt und überarbeitet. Thematisch reichen sie von Pommernjolle bis Containerschiff, von Kreuzfahrt bis Düngemitteltransport, von Lotsenalltag bis Eisbrecher. Die DDR-Schifffahrt wird ebenso thematisiert wie die Zukunft der kleinen Küstenfahrt. Es geht ums Segelsetzen auf einem Großsegler und ums Überwintern im kleinen Motorboot.

Mit feinem Gespür für die Mentalitäten der Menschen und unverhohlener Begeisterung für alles, was schwimmt, nimmt Peer Schmidt-Walther uns mit an Bord des Segelschulschiffs „Greif“, zeigt das Captain’s Dinner auf einem Küstenmotorschiff oder steigt in Anklam an Bord des Peenefrachters „MS Dömitz“. Und auf der letzten Fahrt der Ursula B wird er sogar kurzzeitig zum Geisterschiff-Kapitän.

Info: Peer Schmidt-Walther – „Kiekut“. Von Menschen und Schiffen, an Bord vor und hinter unseren Küsten, Stralsund 2021, 342 Seiten gebunden, 19,50 Euro, ISBN 978-3-00-066860-9; Bestellung beim Autor: peermaritim@googlemail.com

Von Volker Pesch (Gastautor)