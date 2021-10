Stralsund

Das Reparaturcafé Stralsund öffnet am 12. Oktober 2021 wieder seine Pforten. An dem Dienstag werden zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in der Jonaschule (Eingang: Fritz-Reuter-Str. 40 - Zwischenbau) wieder Reparaturen von Elektrokleingeräten, Fahrrädern, Spielzeug oder ähnlichem und auch textile Näharbeiten durchgeführt.

Nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ versuchen engagierte Helfer gemeinsam mit den Besuchern den Gegenstand wieder herzustellen. Für Helfer und Gäste gilt die 3G-Regel: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Außerdem muss die ganze Zeit medizinische Maske getragen werden. „Vorerst kein leider auch kein Kaffee oder Kuchen angeboten werden“, heißt es von den Veranstaltern. Dennoch soll es Zeit und Gelegenheit für den ein oder anderen kleinen Plausch geben.

Weitere Termine stehen bereits fest

In Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Fallzahlen und der behördlichen Auflagen sind für 2021 bereits weitere Termine geplant: 9. November 2021 und 7. Dezember 2012.

Von OZ