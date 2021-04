Stralsund

In diesem Jahr erlebt Stralsund das zweite Osterfest in Folge im Lockdown – ohne Touristen, ohne Gastronomie und ohne Konzerte. Touristische Reisen aus anderen Bundesländern sind verboten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich explizit gegen Reisen im Land ausgesprochen.

Cocktails und Fischbrötchen „to Go“

Gibt es gastronomische Versorgung vor Ort? Die Gastronomie bleibt auch über Ostern überall in der Hansestadt geschlossen. Bäckereien, Imbissstände und Fischbrötchen-Kutter am Hafen haben jedoch geöffnet, einem Picknick steht also nichts im Wege. Einschränkungen sind wegen Änderungen der Corona-Regeln aber möglich. Essen und Getränke sollten nicht direkt am Imbiss verzerrt werden, sondern in rund 50 Metern Entfernung.

Touristen sind in Stralsund nicht erlaubt

Grundsätzlich fordert die Landesregierung auf, auf Reisen innerhalb des Landes zu verzichten. Gäste aus anderen Bundesländern, die zu touristischen Zwecken anreisen, dürfen nicht einreisen. Die Polizei wird die Einreise an den Landesgrenzen kontrollieren.

Wird Rügen für Besucher wieder abgesperrt?

Im vergangenen Jahr wurde die Insel Rügen zeitweise für Besucher abgesperrt. Dies soll in diesem Jahr jedoch nicht wieder passieren. Feste Kontrollen sind im Landkreis Vorpommern-Rügen nicht geplant. Mobile Teams der Ordnungsämter und der Polizei werden jedoch unterwegs sein und das Geschehen im Blick behalten. Stichproben sind geplant – Zugänge zu Insel und Halbinseln könnten in den Fokus geraten.

Maskenpflicht in Stralsunder Fußgängerzone

In Stralsund gilt in vielen Bereichen eine Maskenpflicht. So muss eine Mund-Nase-Bedeckung täglich von 10 bis 18 Uhr auch unter freiem Himmel auf Wochenmärkten und an bestimmten Orten im öffentlichen Raum getragen werden. Bei den öffentlichen Bereichen handelt es sich größtenteils um Fußgängerzonen. Ein Überblick: 1. Fußgängerzone Altstadt: Knieperstraße, einschließlich Alter Markt, Ossenreyerstraße, Apollonienmarkt, Mönchstraße bis Neuer Markt; 2. Grünhufe: zwischen Lindenallee und Vogelsangstraße; 3. Hafeninsel vor dem Ozeaneum; 4. Nikolaikirchhof.

